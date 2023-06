Stoelendans in de top van Under Armour: COO en CPO stappen op en nieuwe CCO benoemd

Er vinden wisselingen in de top van Amerikaans sportbedrijf Under Armour plaats. De Chief Operating Officer treedt terug, de Chief Product Officer stapt op en het bedrijf benoemt een nieuwe Chief Consumer Officer, zo maakt Under Armour vrijdag bekend in een persbericht.

Het is Jim Dausch die zich vanaf 24 juli CCO, en uitvoerend vicevoorzitter, van Under Armour mag noemen. Dausch wordt omschreven als een ‘doorgewinterde leidinggevende met ruime ervaring in het leiden van transformationele initiatieven’, waaronder digitale expansie, wereldwijde loyaliteitsprogramma’s en het lanceren van nieuwe bedrijven en merken.

Als CCO geeft Dausch leiding aan marketing, de digitale betrokkenheid en de klantervaring van het bedrijf via alle kanalen. Hij rapporteert rechtstreeks aan Stephanie Linnartz, de CEO van Under Armour. Dausch is momenteel actief als Global Chief Product and Digital Officer bij Marriott International, Inc. en geeft onder andere leiding aan de directe digitale kanalen van het bedrijf.

Met de komst van een nieuwe CCO staat ook het vertrek van de COO, Colin Browne, op de planning. Hij zal dit najaar het bedrijf verlaten. Browne is sinds 2016 werkzaam bij Under Armour en hielp bij het moderniseren van de digitale go-to-market strategie en het direct-to-consumer model. Bovendien transformeerde hij de supply chain-organisatie. Hij zat bovendien van juni 2022 tot februari 2023 op de stoel als CEO.

De COO-functie wordt niet opnieuw ingevuld. In plaats daarvan is het bedrijf op zoek naar een Chief Supply Chain Officer.

De stoelendans komt na het nieuws van vorige week toen Under Armour bekendmaakte vijftig banen op het hoofdkantoor te schrappen. “Under Armour heeft het moeilijke besluit genomen om bepaalde corporate functies te schrappen in verschillende segmenten van het bedrijf,” aldus het bedrijf tegen Footwear News.