Superdry Plc heeft een nieuwe COO

Superdry Plc heeft een nieuwe Chief Operating Officer: Shaun Packe. Dat bevestigt hij via LinkedIn door een artikel van Drapers te delen die het nieuws het eerst meldde. "Ik ben blij om te delen dat ik ben aangesteld tot COO van Superdry", schrijft hij.

Packe is al ruim twaalf jaar werkzaam binnen het bedrijf. Zo begon hij zijn Superdry-carrière als hoofd van de inkoop- en kwaliteitsafdeling. In die rol was hij zeven jaar werkzaam. Daarna vervulde hij ruim één jaar de functie als ‘directeur inkoop’, waarna hij werd benoemd tot ‘directeur inkoop wereldwijd en directeur duurzaamheid’. Na vier jaar promoveert hij nu als COO.

Silvana Bonello zat eerder op de stoel als COO. Zij verliet in mei dit jaar het bedrijf. Haar vertrek kwam in een belangrijke periode voor het bedrijf, dat de afgelopen jaren een ‘turnaround’-strategie doormaakte die werd belemmerd door de pandemie.