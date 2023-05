COO van Superdry verlaat bedrijf

De chief operating officer van Superdry Plc, Silvana Bonello, heeft ontslag genomen nu het bedrijf op zoek is naar nieuwe financiering, dat bevestigt Superdry schriftelijk aan FashionUnited.

Het statement: “We kunnen bevestigen dat Bonello het bedrijf verlaat. We bedanken haar voor haar bijdrage en wensen haar het allerbeste voor de toekomst.”

Bonello stapte in 2021 het bedrijf binnen en speelde een belangrijke rol in de lopende transformatiestrategie van het bedrijf. Haar vertrek komt dan ook in een belangrijke periode voor het bedrijf, dat de afgelopen jaren een ‘turnaround’-strategie doormaakte die werd belemmerd door de pandemie.