Susan Steverink vertrekt bij Daily Paper

Het Amsterdamse modemerk Daily Paper neemt afscheid van zijn Head of Marketing & Digital Susan Steverink. Dit heeft Steverink bekendgemaakt via een bericht op LinkedIn.

“Na vier jaar bij Daily Paper heb ik besloten dat het tijd is voor een nieuw avontuur," aldus het Steverink. Ze vult aan "Ik zeg vaak tegen mijn team: 'Jij zit aan het stuur van je eigen bus' (oftewel je eigen leven) en omdat ik er heilig in geloof dat ik moet doen wat ik predik, heb ik besloten dat mijn 'bus' een andere kant op moet.”

Steverink begon in juni 2020 bij Daily Paper als Marketing Operations Manager. In december 2020 werd ze Head of Marketing. Sinds september 2023 vervult ze de functie van Head of Marketing & Digital. Voor haar tijd bij Daily Paper heeft ze bijna vijf jaar bij Clarks (van augustus 2015 tot juni 2020) en drie jaar en zeven maanden bij G-Star RAW (2012 tot 2015) marketing manager functies vervuld.