Sylvia Roelofs nieuwe voorzitter van ondernemersorganisatie Modint

Sylvia Roelofs treedt in de schoenen van Han Bekke, oud-voorzitter van Modint. Dat maakt ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel Modint bekend via een persbericht.

Roelofs heeft zo’n twintig jaar ervaring in verenigingsmanagement als bestuurder en toezichthouder in complexe organisaties, zo is te lezen. Roelofs begon haar carrière als advocaat en vervulde verschillende spilfuncties binnen de brancheorganisaties voor ICT-bedrijven. Daarnaast was ze onder andere bestuurslid bij VNO-NCW, lid van de Sociaal Economische Raad (SER) en directeur Benelux bij het Nederlandse softwarebedrijf Be Informed.

Roelofs is van plan zich te focussen op duurzaamheid en innovatie en verwacht veel uitdagingen en kansen bij Modint tegemoet te gaan, zo staat in het persbericht. “Ik verwacht een goede bijdrage te kunnen leveren met mijn kennis en ervaring van innovaties in het bedrijfsleven. Ook zet ik mij in voor verdere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen om de ambities van de sector te versterken”, aldus Roelofs in het persbericht.