Ted Baker stelt Rachel Osborne aan als CEO

Rachel Osborne wordt de nieuwe vaste CEO van mode- en lifestylemerk Ted Baker. Dat meldt het merk in een persbericht. Osborne was al werkzaam als tijdelijk CEO bij Ted Baker: ze ging in november 2019 bij het merk aan de slag als CFO en verving in december CEO Lindsay Page, die die maand bij het bedrijf vertrok. Nu is duidelijk dat Osborne de functie van CEO zal behouden.

Osborne zegt in het persbericht over haar aanstelling: “Er staan ons grote uitdagingen te wachten in de komende maanden, waaronder de onzekerheid veroorzaakt door Covid-19, maar ik heb er vertrouwen in dat we door het harde werk van onze collega’s en de kracht van het merk succes zullen boeken.”

Een andere uitdaging voor Osborne is de financiële gezondheid van Ted Baker. Het merk verkeerde de afgelopen maanden in zwaar weer. Het kampte al langere tijd met zwakke prestaties en schrapte in februari ruim honderd banen op het hoofdkantoor om kosten te besparen. Vorige week volgde de aankondiging dat het hoofdkantoor van het merk zal worden verkocht om opgebouwde schulden te kunnen afbetalen.

Sharon Baylay, tijdelijk bestuursvoorzitter bij Ted Baker, zegt in het persbericht: “Rachel heeft al een significante bijdrage geleverd aan Ted Baker. In de laatste maanden heeft ze hard gewerkt om een transformatieplan voor het bedrijf te ontwikkelen. Ze heeft zeer relevante retail- en consumentenervaring en is in de ideale positie om de ommekeer van Ted Baker in de toekomst te leiden.”

Volgens het persbericht heeft Osborne ruim twintig jaar ervaring bij verscheidene multinationals: zo werkte ze onder meer bij Vodafone, John Lewis en Kingfisher. Voor haar aanstelling bij Ted Baker was ze werkzaam als Chief Financial Officer bij de Britse warenhuisketen Debenhams.