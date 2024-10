The Estée Lauder Companies benoemt Stéphane de La Faverie tot CEO

The Estée Lauder Companies maakt via een persbericht bekend dat Stéphane de La Faverie op 1 januari 2025 de nieuwe CEO van het bedrijf wordt. Naast zijn rol als Chief Executive Officer wordt hij ook voorzitter van de groep. De La Faverie volgt Fabrizio Freda op, die eerder dit jaar zijn pensioen aankondigt na meer dan zestien jaar bij het bedrijf.

De La Faverie heeft een uitgebreid cv. Voordat hij in januari 2011 bij The Estée Lauder Companies komt, is hij General Manager bij Giorgio Armani Beauty in de VS, een divisie van L'Oréal Paris. Daarnaast werkt hij bij Lancôme Global in Parijs en gaat daarna aan de slag bij de Travel Retail-divisie als Area Manager voor de Luxury Products Group in Noord-Amerika. Hij houdt toezicht op de schoonheidsmerken Lancôme, Giorgio Armani, Ralph Lauren en Biotherm. Kort daarna wordt hij benoemd tot General Manager van Lancôme in Australië en sluit hij zich in 2006 aan bij Lancôme in de VS als Vice President Marketing. Stéphane volgt een opleiding aan de ESC Bordeaux Business School en spreekt vloeiend Frans, Engels en Spaans.

Over de benoeming van De La Faverie zegt uitvoerend voorzitter William P. Lauder: "Stéphanes diepgewortelde expertise in de industrie, zijn operationele kennis en zijn collaboratieve en dynamische aanpak maken hem de ideale CEO om ons snel vooruit te helpen." Volgens het persbericht treedt Lauder binnenkort af als uitvoerend voorzitter. Lauder blijft voorzitter van de Raad van Bestuur.

Estée Lauder Companies is van oorsprong een bedrijf dat handelt in schoonheidsproducten, maar raakt steeds vaker betrokken bij modezaken. In 2022 neemt Estée Lauder Companies het modemerk Tom Ford over voor 2,8 miljard dollar. Daarnaast maakt het bedrijf bekend lange termijnpartnerschappen aan te gaan met De Ermenegildo Zegna Group en Marcolin S.p.A. op basis van licenties. De Ermenegildo Zegna Group had eerder al de licentie voor het maken van kleding, accessoires en ondergoed voor mannen en vrouwen voor Tom Ford. Met Marcolin had het modemerk een licentie voor brillen en zonnebrillen.

Lauder onderstreept waarom De La Faverie de uitgewezen nieuwe CEO is: "Zijn [De La Faverie , red.] strategische visie helpt het bedrijf om op de lange termijn groei te stimuleren in het licht van de huidige uitdagingen, terwijl hij transformationele nieuwe benaderingen voor de toekomst inzet. Deze benoeming markeert een spannend nieuw hoofdstuk in het verhaal van ons bedrijf, en ik kijk ernaar uit om Stéphane te ondersteunen terwijl hij de vele getalenteerde werknemers van The Estée Lauder Companies leidt en ons versnelt op ons pad naar een veelbelovende toekomst."