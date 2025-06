Voormalig Givenchy-ontwerper Matthew M. Williams lanceert eigen modelabel

De Amerikaanse modeontwerper Matthew M. Williams, vooral bekend als voormalig creatief directeur van het LVMH-dochtermerk Givenchy, start een nieuw kledingmerk onder zijn eigen naam. Dit meldde het Amerikaanse modevakblad WWD als eerste, waarna Williams het nieuws naar hen bevestigde zonder verder commentaar, aldus het vakblad.

Het merk debuteert tijdens de mannenmodeweek in Parijs. De eerste collectie van het merk, voor zowel mannen als vrouwen, is van 26 juni tot en met 1 juli te bekijken in de showroom van agentschap Seiya Nakamura. In dezelfde showroom worden ook collecties getoond van andere merken, waaronder Craig Green, Taiga Takahashi, Arpa Studio, Amomento, Song for the Mute, Khoki en Edward Cuming.

Williams staat bekend als een autodidactische ontwerper. Hij is de voormalige creatief directeur van Givenchy en trad in januari 2024 af na drie jaar in die functie. In 2015 richtte hij het luxe streetwearlabel 1017 ALYX 9SM op, samen met Luca Benini, oprichter van het Italiaanse distributiebedrijf Slam Jam.