'Voormalig Jacquemus-topman Bastien Daguzan wordt CEO van Fear of God'

Fear of God heeft een nieuwe CEO: Bastien Daguzan. Dit meldt het bedrijf aan WWD. Daguzan heeft in het verleden verschillende managementfuncties bekleed.

Daguzan is CEO geweest van luxe modemerken Paco Rabanne, Lemaire en, het meest recent, Jacquemus.

Fear of God is een onafhankelijk Amerikaans luxemodelabel dat in 2013 werd opgericht in Los Angeles door Jerry Lorenzo. Het merk creëert tijdloze kledingstukken gemaakt van hoogwaardige materialen voor heren en dames. Het merk is wereldwijd actief, waaronder in Nederland en België.

FashionUnited heeft contact gezocht met Fear of God. Dit artikel wordt aangevuld zodra er meer bekend is.