Voormalig JW Anderson-CEO gaat aan de slag bij Eco-Age

Simon Whitehouse is de nieuwe CEO van Eco-Age, het internationale agentschap voor bedrijven met een duurzame bedrijfsstrategie met onder meer merken als Diesel, Ugg en Woolmark in het portfolio. Dat meldt het bedrijf op Instagram. Whitehouse is de opvolger van Nicola Giuggoli, die Eco-Age oprichtte samen met zijn zus Livia Firth. Giuggoli schuift door naar de positie van voorzitter.

Whitehouse werkte voorheen als CEO voor JW Anderson, en werkte daarvoor in directieposities bij onder meer Diesel en Matthew Williamson. “Simons ervaring, maar vooral zijn menselijkheid, maakt hem de beste CEO die Nicola en ik ons zouden kunnen wensen,” aldus Firth tegenover WWD. “Simons diepgaande kennis van de complexiteit van elk bedrijf, van de kansen die er tegenwoordig bestaan op het vlak van technologie en ook zijn liefdadigheidswerk op het gebied van geestelijke gezondheid, zullen het bedrijf echt een nieuw tijdperk in leiden.”