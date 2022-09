‘Voorzitter British Fashion Council stapt op’

Het British Fashion Council (BFC), het steunorgaan voor Britse mode, moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter Stephanie Phair heeft haar rol namelijk neergelegd, zo meldt online modevakblad Business of Fashion op basis van een exclusief persstatement. Wat de reden is voor het vertrek van Phair wordt in het bericht niet vermeld.

Phair, tevens klantdirecteur bij online modeplatform Farfetch, werd in mei 2018 voorzitter van het BFC. Ze was destijds opvolger van Natalie Massenet, oprichter van online moderetailer Net-a-porter.

Phair was voorzitter van het BFC in een paar van de moeilijkste jaren die de Britise mode-industrie ooit doormaakte. Tijdens de pandemie hadden veel modebedrijven het moeilijk, en het BFC - dat voornamelijk opereert op basis van subsidies en donaties - zag haar subsidies met bijna de helft teruglopen. Daar kwam ook nog de Brexit bovenop; de veranderingen in belastingen en handelstarieven maakten het bedrijven nog eens extra lastig.

‘Het was een tijd als geen andere’, zegt Phair tegen Business of Fashion. Toch kan ze bevestigen dat er ondanks de uitdagingen vooruitgang is geboekt bij de organisatie. Deze werd verder gestroomlijnd en strekte bovendien de armen uit naar personen en partijen die niet binnen het traditionele systeem van modeweken werken. Ook werd de relatie met de Britse overheid versterkt.

Phair kijkt uit naar ‘het nieuwe hoofdstuk’ van het BFC, zegt ze tegenover Business of fashion. ‘Ik zal het absoluut toejuichen vanaf de zijlijn’.