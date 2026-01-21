Vrijgesproken Chiara Ferragni is nu boegbeeld van Guess

Guess?, Inc. kondigt aan dat Chiara Ferragni het gezicht is van de wereldwijde lente-zomer 2026-reclamecampagne. “Een keuze die de diepe en duurzame toewijding van het merk weerspiegelt om de kracht te vieren van vrouwen die hun eigen pad uitstippelen met zelfvertrouwen, visie en veerkracht”, aldus een verklaring. Dit is een nieuwe opdracht voor influencer en onderneemster Chiara Ferragni, die een week eerder is vrijgesproken van de aanklacht van zware fraude in de Pandoro-gate.

“We zijn verheugd Chiara Ferragni als het gezicht van onze nieuwe Guess-campagne te hebben”, aldus Paul Marciano, medeoprichter en creatief directeur van Guess?, Inc., in de verklaring. “Vanaf het begin was er een sterke connectie met Chiara. Haar energie, zelfvertrouwen, houding en natuurlijk haar schoonheid passen perfect bij de Guess-spirit. Zij vertegenwoordigt een vrouw die in zichzelf gelooft en vastberaden vooruitgaat. Deze spirit komt op een natuurlijke manier naar voren in de lente-zomer 26-collectie: modern, veelzijdig en rijk aan persoonlijkheid.”

Chiara Ferragni is het gezicht van de Guess lente-zomer 2026-campagne Credits: Guess?

De lente-zomer 2026-collectie is een herinterpretatie van de Amerikaanse droom. De iconische elementen van het merk krijgen een nieuwe, zelfverzekerde invulling. De inspiratie komt van de gedurfde geest van de Texaanse cowboy en de charme van de open vlaktes, wat resulteert in een verhaal over vrouwelijkheid, onafhankelijkheid en persoonlijke expressie.

Centraal in de collectie staat de Camden Bag: gedurfd, veelzijdig en tijdloos chic. Het uitgesproken silhouet, de luxueuze texturen en de verfijnde details geven de tas een moderne en tegelijkertijd duurzame uitstraling. Ferragni was er onmiddellijk door gecharmeerd en integreerde de tas in alle campagne-looks als ‘een natuurlijke verlenging van haar persoonlijke stijl’, benadrukt het management in de verklaring.