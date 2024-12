Wie is Isak Andic - de man achter Mango?

De modewereld rouwt om het verlies van een van zijn grote visionairs. Afgelopen zaterdag overleed Isak Andic, oprichter van Mango, onverwachts. Hij laat een onuitwisbare erfenis na die grenzen overschreed en een keerpunt in de textielindustrie markeerde.

Met zijn ondernemersgeest en unieke visie bracht Andic niet alleen een van de meest succesvolle modebedrijven van Spanje tot leven, maar droeg hij ook in doorslaggevende mate bij aan de positionering van Spaanse mode als een referentie in het internationale landschap.

Als eerbetoon aan zijn leven en werk herinneren we ons de mijlpalen die Mango tot een wereldwijd merk hebben gemaakt en vieren we zijn buitengewone carrière. Tegelijk blijft het bedrijf vastberaden vooruitkijken, gericht op het overtreffen van de 4 miljard euro omzet en het openen van meer dan 500 nieuwe winkels tegen 2026, waarmee de nalatenschap van de oprichter levend wordt gehouden.

Van ondernemer tot zakenman

Het verhaal van Isak Andic is dat van een ondernemer die de marktdynamiek en de behoeften van de consument begreep, nog voordat het fenomeen "fast fashion" en de globalisering van design zich voordeden.

Andic werd in 1953 in Istanbul, Turkije, geboren. Tijdens zijn kindertijd emigreerde hij naar Spanje en vestigde zich in Barcelona, de stad die later de bakermat van Mango zou worden. Tijdens zijn jeugd begon Andic met de verkoop van T-shirts en andere kledingstukken op de markten van Barcelona. Deze eerste ervaring stelde hem in staat om de wetten van vraag en aanbod, het belang van kwaliteit in het eindproduct en vooral de waarde van de directe relatie met de klant te begrijpen.

Archiefbeeld uit 2014. Mango opent zijn eerste megastore in Mexico en presenteert zijn kinderkledinglijn.

De geboorte van Mango

Naarmate zijn ervaring in de textielhandel groeide, besloot Andic, samen met zijn broer Nahman, een stap verder te gaan door shirts uit Turkije te importeren, gebruikmakend van de banden met zijn geboorteland.

Deze kledingstukken, die zich onderscheidden door hun kwaliteit en innovatieve ontwerpen, positioneerden zich al snel als een onderscheidend aanbod in de Spaanse markt van de jaren tachtig en behaalden veel succes. Ze slaagden er niet alleen in om hun positie in de groothandelsmarkt te consolideren, maar deden ook ervaring op in logistiek, distributie en voorraadbeheer.

Het was in 1984 dat Isak Andic Mango oprichtte met als doel "een modern aanbod te bieden dat is aangepast aan de behoeften van de stedelijke vrouw". De eerste winkel werd geopend aan de Paseo de Gracia in Barcelona.

Mango groeit wereldwijd

In minder dan een decennium bevestigde Mango zijn aanwezigheid met een honderdtal winkels in Spanje en in 1992 begon de internationale expansie met de opening van twee vestigingen in Portugal.

Het merk versnelde zijn groei buiten Spanje door een wereldwijde strategie te volgen die leidde tot de opening van winkels in de belangrijkste Europese hoofdsteden en later in Azië, een regio die vanaf de jaren 2000 doorslaggevend bleek voor de positionering van Europees design in het segment van betaalbare luxe. China, Zuid-Korea en Japan waren enkele van de belangrijkste markten in deze verovering van de Aziatische markt.

Credits: Foto: Interieur van de flagshipstore van Mango op Fifth Avenue in New York. Mango, archieffoto.

De investering in geavanceerde logistieke centra was een andere cruciale factor voor het succes van Mango op het internationale toneel. Dankzij deze infrastructuur kon het merk snel inspelen op de marktvraag en zijn aanbod aanpassen aan de voorkeuren en smaken van consumenten uit zeer diverse culturen. Deze zakelijke flexibiliteit stelde Mango in staat om concurrerend te blijven en zijn reputatie wereldwijd te consolideren. Ook in het jaar 2000 maakte het merk een strategische wending door zijn online winkel te lanceren, waarmee het de trends in de sector vooruit was en een pionier werd in de digitale transformatie in de mode.

Archiefbeeld. In 2014 werd meer dan 30 procent van de Mango-aankopen gedaan via het online kanaal.

Sindsdien heeft Mango zijn portfolio gediversifieerd met lijnen zoals H.E. by Mango, gericht op het mannelijke publiek; Mango Kids en Mango Teen, ontworpen voor jongeren; en Violeta by Mango, een aanbod van inclusieve maten dat in 2021 werd geïntegreerd in de hoofdcollectie, waarmee de betrokkenheid bij inclusie werd versterkt.

Eerste bezoek van de toenmalige Prinses Letizia aan het Hangar-Design Center, dat in 2007 werd geopend door de toenmalige Prins Felipe. Fotocredit: Fotomart

In 2022 stapte het bedrijf in de woonsector met Mango Home, dat decoratieproducten en textiel voor in huis aanbiedt. Deze diversificatie heeft Mango in staat gesteld zich aan te passen aan de veranderende marktvraag en zijn positie in de mode-industrie te versterken.

Tegelijkertijd intensiveerde Mango zijn expansie in opkomende markten en vestigde zich als een van de Spaanse merken met de grootste aanwezigheid in Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Deze strategie, gecombineerd met het vermogen om zijn collecties aan te passen aan lokale voorkeuren, droeg bij aan de positionering van Mango als een wereldwijde referentie voor toegankelijk design.

Erkenningen

Isak Andic werd gedurende zijn carrière erkend met talloze nationale en internationale prijzen, een weerspiegeling van zijn impact op zowel de mode als de zakenwereld.

In 2009 ontving hij de Creu de Sant Jordi, een van de hoogste onderscheidingen van de Generalitat de Catalunya, als erkenning voor zijn bijdrage aan de economische en culturele ontwikkeling van de regio, met name vanuit Barcelona, de stad waar Mango is ontstaan en gegroeid.

De Franse ambassadeur in Frankrijk, Yves Saint-Geours; Isak Andic en de Franse consul-generaal in Barcelona, Cyril Piquemal. Credits: Mango.

In 2018 benoemde de Franse regering hem tot Ridder in het Légion d'Honneur, waarmee zijn impact op de mode en zijn vermogen om bruggen te slaan tussen culturen werd benadrukt.

Later, in maart 2024, ontving hij de Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial (Koninkrijk Spanje Prijs voor Ondernemerschap). Tijdens de ceremonie prees Koning Felipe VI zijn bijdrage aan het prestige van Spanje in de wereld en omschreef hem als een voorbeeld van ondernemerschap en veerkracht.

Uitreikingsceremonie van de VIII editie van de Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial. Credits: ©Casa de S.M. el Rey.

Deze erkenning, een van de laatste die hij tijdens zijn leven ontving, was de bekroning van een carrière die de industrie heeft getekend en een blijvende erfenis heeft nagelaten.

In 2012 trok Isak Andic zich terug uit de operationele leiding van het bedrijf, maar bleef aan als voorzitter van de groep en delegeerde het dagelijkse management aan zijn managementteam. Naast zijn rol bij Mango heeft Andic belangrijke posities bekleed in verschillende instellingen, waaronder het vicevoorzitterschap van Banco Sabadell tot 2013 en zijn deelname aan de Turkse Investment Advisory Council.