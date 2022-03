Wie zijn de gezichten achter GmbH?

Zoals de flits van een camera: zo verscheen het Berlijnse merk GmbH plotseling op de Parijse mannenmodeweek. Het label werd genomineerd voor diverse prijzen en won vooral aan populariteit onder een jongere, alternatieve doelgroep. Hoe is het merk ontstaan? En waarom is een gortdroge afkorting als GmbH (het Duitse equivalent voor naamloze vennootschap, red.) gekozen als naam voor dit hippe label, waarvan de oprichters nu aan het creatieve roer staan bij het traditionele modehuis Trussardi? FashionUnited neemt het merk onder de loep.

Wie zit er achter GmbH?

In tegenstelling tot het mysterie rondom de Belgische designer Martin Margiela zijn de gezichten achter dit modelabel wel bekend. GmbH werd in 2016 opgericht in Berlijn door ontwerper Serhat Işık en fotograaf Benjamin Alexander Huseby.

Het duo – dat onlangs hun debuut beleefde tijdens Milan Fashion Week als creatief directeuren van Trussardi – wil niet in het middelpunt van de belangstelling staan bij hun eigen merk. GmbH beschouwt zichzelf als collectief. Daarom is voor deze naam gekozen en niet voor die van de oprichters. “GmbH is zo neutraal dat het zowel alles als niets kan betekenen”, vertelde Huseby in 2016 aan modetijdschrift Dazed.

GmbH SS22 | Foto’s via Catwalkpictures

Het team verzamelt invloeden uit de technoscene en laat zich inspireren door workwear. Daarbij speelt het label met gendernormen en silhouetten. In de collectie voor SS22 droegen mannelijke modellen androgyne off-the-shoulder looks, fleece en vloerlange denimjassen, maar ook eenvoudigere combinaties zoals een cowboyshirt met een leren broek in bruintinten. Ondertussen was er een sterk contrast zichtbaar met de opvallend markante schouders en pluizige kragen die ook centraal stonden vorig seizoen. Al met al heeft GmbH een herkenbare signatuur, maar weet het toch keer op keer te verrassen. Daarmee spreekt het merk een brede doelgroep aan – van de fashionista die gaat voor een zwarte jurk met hoge split tot de streetwear-fan die valt voor de pullover van fleece met wilde patronen.

Foto’s: GmbH FW22

Ondanks dat GmbH showde tijdens de mannenmodeweek, verbindt het merk zich niet aan een specifiek geslacht. Dat uit zich in de keuze van de modellen, maar ook in het assortiment. In de webshop is voor mannen en vrouwen bijna dezelfde selectie aan items beschikbaar. T-shirts kosten zo’n 150 euro, truien beginnen rond de 270 euro en een parka (in samenwerking met Jack Wolfskin) ging over de toonbank voor 899,95 euro.

GmbH is in Duitsland te koop bij bekende modewinkels zoals KaDeWe en Voostore. Daarnaast is het label internationaal verkrijgbaar. Tot de internationale verkooppunten behoren onder meer Galeries Lafayette in Parijs, Browns en LN-CC in Londen en de Canadese e-tailer Ssense.

Diversiteit en politieke referenties spelen een belangrijke rol in de inspiratie voor het merk en vormen tevens onderdeel van de identiteit. In augustus werd een samenwerking aangegaan met het Palestijnse queer modelabel Trashy Clothing, om zo een politiek statement te maken. GmbH hoopte op deze manier ‘‘de zichtbaarheid van de Palestijnse vrijheidsstrijd te vergroten en organisaties die werkzaam zijn in de regio te ondersteunen’’, zo luidde een verklaring in augustus. Het label is dus allesbehalve bang om een politiek standpunt in te nemen.

GmbH x Trashy Clothing | Foto: Thyago Sainte

Ook de persoonlijke ervaringen van immigrantenkinderen in Europa behoren tot de invloeden van het label. Işık heeft een Turks-Duitse achtergrond en Huseby heeft Noors-Pakistaanse roots.

Van eerste collectie tot Demi Couture

De eerste collectie van het collectief was volledig gemaakt van gerecyclede materialen. Ook zodra de collectie verder wordt uitgebouwd, moet nog steeds 90 procent biologisch, gerecycled, upcycled, biologisch afbreekbaar of van deadstock zijn, zo stelt GmbH op Linkedin.

GmbH SS18 | Foto’s via Catwalkpictures

In het seizoen herfst-winter 2017/2018 onthulde GmbH de eerste collectie tijdens Paris Men’s Fashion Week. De collectie getiteld ‘‘When A Thought Becomes You’’ combineert outerwear in de vorm van opgeknapte Helly Hansen jassen met werkkleding en de sfeer van de Berlijnse clubscene. Sinds die eerste keer is GmbH – digitaal of fysiek – een vast onderdeel gebleven op de Parijse herenmodekalender.

GmbH Demi Couture | Foto: GmbH

Het afgelopen jaar showde het label niet alleen in Parijs, maar ook tijdens de modeweek in thuisstad Berlijn. GmbH was aanwezig bij het ‘Berlin, Berlin’ evenement van magazine Highsnobiety en maakte ook zijn opwachting bij het Reference Festival van PR-agentschap Reference Studios. De herfst-21 collectie – geïnspireerd op de film ‘Welt am Draht’ (Wereld aan een draad, red.) van Rainer Fassbinder – werd digitaal gepresenteerd op het Reference Festival en in Parijs. Een ander hoogtepunt van de collectie was de integratie van Demi-Couture stukken: op maat gemaakte jassen en mantels die klanten direct bij het merk konden bestellen. Na de herfstcollectie volgde de eerste pre-collectie voor winter 2021. Deze was eveneens geïnspireerd op het werk van de Duitse filmmaker.

Gmbh Winter 2021 | Foto: Gmbh

Sportieve en avontuurlijke samenwerkingen

Ook in samenwerking met andere merken ontstaan spannende kledingstukken, waar GmbH vakkundig het eigen DNA in verwerkt. Hier hoort onder meer de terugkerende samenwerking met Asics bij. GmbH heeft verschillende sneakers uitgebracht met de Japanse fabrikant van sportartikelen. Hiertoe behoren onder andere de Gel-Nandi 360 en Gel-Quantum 360 6.

Een heel bijzondere samenwerking met Asics werd geshowd als onderdeel van de herfst/winter 2020 collectie. Het gaat om de Asics x GmbH Gel-Chappals: een kruising tussen een sportschoen en een Zuid-Aziatische chappal. In het assortiment van het merk is ook een reguliere variant te vinden van de chappal, die is geïnspieerd op de traditionele Peshawari chappal: een type sandaal uit Pakistan.

GmbH x Asics: Gel-Chappals (linksboven), Gel-Nandi 360 (rechtsboven en linksonder), Gel-Quantum 360 6 (rechtsonder)

Daarnaast was er in november de collab met het ietwat ingeslapen outdoormerk Jack Wolfskin, dat momenteel probeert zijn imago om te gooien. “Een samenwerking tussen outdoorpionier Jack Wolfskin en het Berlijnse modemerk GmbH mag op het eerste gezicht niet de meest voor de hand liggende combinatie lijken, maar beide merken delen een aantal belangrijke waarden: duurzaamheid en traditie”, zo zeiden de labels in een gezamenlijke verklaring. De samenwerking combineert de Jack Wolfskin technologie met de stijl van GmbH, waardoor het outdoormerk zeker punten heeft gescoord op trendgebied.

Jack Wolfskin x GmbH

Nieuwe ontwikkelingen

De volgende stap is het creatief directeurschap en de heroriëntatie van Trussardi. Dit modehuis, opgericht in 1911 door Dante Trussardi als fabrikant van leren handschoenen in Bergamo, probeert zich te herpositioneren zoals Jack Wolfskin dat deed. Het startsein werd gegeven door private equity bedrijf Quattro R, dat sinds 2019 een meerderheidsaandeel van het label bezit. In oktober 2020 werd Sebastian Suhl aangesteld als nieuwe directeur. Hij herstructureerde het management, en vervolgens werd in mei bekend dat Huseby en Işık het merk moeten moderniseren.

In lijn met het 111-jarige jubileum heeft Trussardi’s windhond-logo een nieuwe, ronde look gekregen. Daarnaast waren de sociale media kanalen van het merk in rep en roer in de dagen voorafgaand aan de eerste modeshow van de nieuwe creatief directeuren: 3D-animaties lieten zien hoe de Trussardi-letters op een steen bloeiden en zo een nieuw logo vormden uit watermoleculen. Wellicht was het bedoeld als verwijzing naar de nadruk die ligt op duurzaamheid, of een symbolische weergave van de wedergeboorte van het merk. Dat het Italiaanse label met de komst van de nieuwe creatief directeuren een flinke update heeft gekregen, staat na het zien van hun debuutcollectie vast.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.de . Vertaling en bewerking van Duits naar Nederlands:May-Anne Oltmans