Wisseling van de wacht op internationale Vogue-redacties: nieuwe generatie treedt aan

Een nieuwe generatie neemt het stokje over bij Vogue. De afgelopen dagen werden bij Vogue India, Vogue Paris en Vogue Italia nieuwe heads of editorial content aangesteld, zo melden internationale media, waaronder WWD en Business of Fashion. Megha Kapoor, Eugenie Trochu en Francesca Ragazzi zijn jonge vrouwen met kennis van media en marketing; digital natives die Vogue de toekomst in moeten leiden.

De komst van de nieuwe generatie werd al gesuggereerd door het vertrek van verschillende hoofdredacteuren in het afgelopen jaar. Zo legde Priya Tanna, hoofdredacteur van Vogue India sinds de lancering van het blad in 2007, in mei haar functie neer. In dezelfde maand ging Emmanuelle Alt weg bij Vogue Paris, na er tien jaar hoofdredacteur te zijn geweest. De voormalig hoofdredacteur van Vogue Italië, Emanuele Farneti, zwaaide af in juli.

De rol van Kapoor, Trochu en Ragazzi ziet er net iets anders uit dan die van hun voorgangers. Sinds enkele jaren wordt er steeds vaker content gedeeld tussen de verschillende bladen van mediabedrijf Condé Nast, waar ook Vogue onder valt. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de bladen wordt steeds verder gecentraliseerd. Meerdere Vogue-edities hebben nu al geen hoofdredacteur meer, maar een head of editorial content die verantwoording aflegt aan een regiodirecteur als Edward Enninful of Leslie Sun, en aan Anna Wintour.

De content die nu voor de verschillende Vogue-edities wordt geproduceerd, moet grotendeels geschikt zijn om te delen met een internationaal publiek via verschillende kanalen.