Wolford-CEO Regis Rimbert verlaat het bedrijf

Regis Rimbert, Chief Executive Officer van Wolford AG, verlaat de raad van bestuur van de Oostenrijkse kledingfabrikant. De huidige CEO zal zijn functie op 17 januari neerleggen, zo maakt het bedrijf vandaag bekend in een ad hoc-mededeling.

Samenvatting Regis Rimbert treedt op 17 januari 2025 af als CEO van Wolford AG, na minder dan een jaar in de functie.

Zijn termijn werd gekarakteriseerd door aanzienlijke uitdagingen, waaronder een forse daling van de omzet en vertragingen bij de orderverwerking.

Andrea Rossi, de Global Chief Financial Officer, is aangesteld als interim Algemeen Directeur.

Rimbert was sinds mei 2024 Chief Transformation Officer in de raad van bestuur van Wolford AG en werd in juni 2024 voor een periode van drie jaar benoemd tot CEO. Dinsdag 14 januari accepteerde de raad van toezicht zijn ontslagverzoek, dat hij op dezelfde dag had ingediend.

De vertrekkende CEO, die het bedrijf na minder dan een jaar aan het roer verlaat, volgde afgelopen zomer Silvia Azzali op. Azzali had destijds in overleg met de raad van toezicht besloten haar bestuursfunctie in onderling overleg te beëindigen.

Rimbert's termijn werd gekarakteriseerd door aanzienlijke uitdagingen. De eerste zes maanden van het lopende boekjaar 2024 sloten voor Wolford af met een significante omzetdaling. Bovendien gaf het bedrijf onlangs "onvoorziene complicaties" toe die in de afgelopen maanden hebben geleid tot "langer dan verwachte vertragingen" bij bestellingen. Deze problemen veroorzaakten publieke kritiek van ontevreden klanten over de bezorgservice van het merk.

Andrea Rossi, momenteel Global Chief Financial Officer van Wolford, is benoemd tot Interim General Manager. Er is nog nog niets bekend over Rimbert's volgende carrièrestappen. Voor zijn werk bij Wolford verzamelde hij leiderschapservaring bij gerenommeerde bedrijven zoals de Prada Group en Christian Dior.