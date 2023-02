'Wolford neemt Nao Takekoshi aan als artistiek directeur'

Nao Takekoshi wordt artistiek directeur van het beenmode- en onderkledingmerk Wolford. Dat is te lezen in een persbericht van het bedrijf. Takekoshi ontwierp ook al eens eerder voor Wolford, maar toen bleef het bij een capsulecollectie.

Wolford werkte voorheen vaker samen met externe ontwerpers, onder wie Casey Cadwallader en Alberta Ferretti, of merken als Adidas en GCDS. Takekoshi wordt de vaste ontwerper van het oorspronkelijk Oostenrijkse bedrijf.

Takekoshi begon zijn carrière bij Issey Miyake in Tokyo en werkte daarna onder meer bij Cerruti, Gucci, Donna Karan, Jil Sander en Calvin Klein. “De komst van Nao Takekoshi markeert een belangrijke stap in de strategische ontwikkeling van Wolford, die uitgaat van het versterken en moderniseren van de essentiële en iconische stijlen (...) met behoud van een consistent wereldwijd merk,” zo staat in het perscommuniqué.