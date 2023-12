Wordt Simon Porte Jacquemus de nieuwe creatief directeur van Givenchy?

Sinds Simon Porte Jacquemus een foto van het kantoor van Hubert de Givenchy op zijn persoonlijke Instagram-account plaatste, zijn sociale media in rep en roer: Zal de succesvolle ontwerper Matthew Williams vervangen als creatief directeur van Givenchy?

Op vrijdag 1 december 2023 werd officieel bekendgemaakt dat de wegen van Williams en Givenchy binnenkort scheiden.

Op zondag 3 december 2023 plaatste Simon Porte Jacquemus een foto van een kantoor (de kamer, niet alleen een meubelstuk) op zijn persoonlijke Instagram-account met de woorden "Chez Hubert de Givenchy". Zijn sociale netwerk werd meteen hysterisch. "Betekent dit dat je de nieuwe creatief directeur bij Givenchy bent", vroeg een volger met drie rode hartjes. "Is dit een aankondiging", vroeg een ander. "Dit zou interessant zijn", voegde een derde toe. Jacquemus heeft echter nog niet gereageerd op deze reacties.

Op TikTok kalmeerde influencer en journalist Matthieu Bobard Deliere de boel: "Ik geloof het helemaal niet. Simon Porte Jacquemus willen we overal neerzetten. Al in 2020, toen we een opvolger moesten vinden voor Clare Waight Keller [ex-Givenchy, red.], hadden we het over hem." Voor de 'TikToker' is de meest waarschijnlijke hypothese Julien Dossena, momenteel bij Rabanne, aangezien "veel geruchten zeggen dat zijn dagen geteld zijn" bij het huis.

Tot op heden heeft LVMH nog niets officieel bekendgemaakt. Toch zorgt de draaimolen van ontwerpers voor spanning. En de kunst van 'de buzz' blijft zeker de drijvende kracht achter de Franse Jacquemus, die van de situatie zou kunnen profiteren om de aandacht te vestigen op de datum van zijn volgende show.

De volgende show van de ontwerper van zijn gelijknamige merk staat gepland op 29 januari 2024, vier dagen na de Paris Haute Couture Week. De show krijgt de naam "Les sculptures" en vindt plaats in de Fondation Maeght in Saint-Paul-de-Vence, in de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur.