Abonnement als verdienmodel: 2,1 miljoen Nederlanders hebben product abonnement

Bloemen die periodiek aan de deur worden gebracht, twee nieuwe panty’s die elke maand worden bezorgd of een maaltijdbox, allemaal vormen van product abonnementen. Uit onderzoek van Multiscope blijkt dat 15 procent van de Nederlanders een abonnement heeft op een fysiek product.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 3.500 Nederlanders, zo meldt Multiscope in een persbericht. De meest populaire abonnementen zijn die in de categorie voeding en persoonlijke verzorging. Beide categorieën zijn goed voor 24 procent van de abonnementen. Kleding volgt op de derde plaats met een percentage van 9 procent. Bij kleding abonnementen kan men denken aan Gambettes box waarbij de abonnee twee panty’s per maand krijgt en On That Ass, waarbij de abonnee elke maand een boxer geleverd krijgt.

15 procent van Nederlanders heeft al abonnement op een product

De grootste motivatie (51 procent van de ondervraagden) om een dergelijk abonnement af te sluiten is het feit dat men niet naar de winkel moet. 38 procent geeft aan het fijn te vinden er verder niet over na te hoeven denken en 28 procent geeft aan het fijn te vinden dat een product altijd op voorraad is. Goede kwaliteit en een aantrekkelijke prijs zijn voor 29 en 23 procent van de ondervraagden van belang. 22 procent vindt daarnaast het verrassingseffect van een abonnement leuk.

Een opvallend gegeven komt naar voren uit het onderzoek van Multiscope. 55 procent van de mensen die een abonnement op ondergoed heeft, sloot deze de afgelopen twaalf maanden af. Een reden hiervoor wordt niet genoemd, maar men kan natuurlijk vermoeden dat dit te maken heeft met de lockdown.

In 2019 deed non-profit organisatie Fashion for Good al onderzoek naar onder andere de businessmodellen achter abonnementsservices. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een abonnement goed werkt bij alledaagse items die vaak vervangen moeten worden. Hier spelen On that Ass en Gambettes box bijvoorbeeld al op in.