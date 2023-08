ACM: Consumenten vinden specifieke en genuanceerde duurzaamheidsclaims geloofwaardiger

Consumenten reageren sceptisch op duurzaamheidsclaims, een conclusie van de Autoriteit Consument & Markt die op zichzelf niet verbazingwekkend is. Wel is het goed om te weten dat uit het onderzoek van ACM blijkt dat specifieke en genuanceerd geformuleerde claims geloofwaardiger overkomen.

De ACM wil consumenten nu kritischer maken op duurzaamheidsclaims die ze zijn. De marktautoriteit lanceert dan ook een campagne genaamd ‘Groene Praatjes’. “Met vage of onterechte claims doen bedrijven zich duurzamer voor dan ze echt zijn. Consumenten worden beïnvloed door de claims die bedrijven doen. Om consumenten daarvan bewust te maken starten wij vandaag de campagne ‘Groene praatjes’ via social media,” aldus Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, in het persbericht. “Consumenten kunnen bedrijven bevragen op de onderbouwing van hun claims én bij ons melden.”

De ACM zoomt al langer in op duurzaamheidsclaims in onder andere de kledingindustrie. Zo startte het in 2021 diverse onderzoeken. Zo onderzocht het onder andere claims van H&M en Decathlon. Beide kledingbedrijven hebben vervolgens de duurzaamheidsclaims aangepast.