Alber Elbaz herdacht tijdens Paris Fashion Week, AZ Factory presenteert twee collecties

Het Parijse modebedrijf AZ Factory, de modestart-up opgericht door wijlen Alber Elbaz, herdenkt de modeontwerper tijdens de Paris Fashion Week met een viering, zo staat in berichtgeving van WWD. Waar en wanneer het evenement zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

AZ Factory lanceert daarnaast twee collecties die nog gemaakt zijn door Elbaz, zo staat op WWD. Eén van deze collecties draagt de naam ‘Free To’. Het is een sportieve collectie in de stijl van de modeontwerper en bestaat uit hoodies, tops en joggingsbroeken van duurzame stoffen. De items bevatten boodschappen van escapisme en hoop en bevatten metalen details die Elbaz’ werk kenmerken. Dit was tevens het laatste werk wat de modeontwerper afmaakte voordat hij opgenomen werd in het ziekenhuis. Het modebedrijf lanceert dit verhaal omdat Elbaz de LGBTQ+-community wilde ondersteunen en om alle mensen aan te moedigen vrij te zijn en lief te hebben.

Deze maand zal AZ Factory Elbaz’ eerste handtassenontwerp voor het merk presenteren, zo staat in de berichtgeving van WWD. De tassen zijn gemaakt van hoge kwaliteit nylon en kunnen cross-body, om de schouder, in de taille of aan de hand gedragen worden. De tassen zijn verstelbaar en bevatten een dunne ketting ‘zodat vrouwen vrij kunnen knuffelen of geknuffeld kunnen worden’.