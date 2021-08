Allbirds lanceert eigen sportkleding, gemaakt van natuurlijke vezels

Modemerk Allbirds introduceert vandaag een eigen sportkledingcollectie voor mannen en vrouwen. Dat meldt het merk in een persbericht. De collectie, getiteld ‘Natural Run Apparel’, is volledig gemaakt uit natuurlijke vezels, zo schrijft Allbirds.

Waar veel sportkleding gemaakt wordt uit kunststoffen op petroleumbasis, zijn de items van Allbirds gemaakt van natuurlijke vezels, waaronder merinowol en eucalyptusvezel. ‘Bijna alle prestatiekleding is uitsluitend gemaakt van op olie gebaseerde plastic vezels zoals polyester, nylon en spandex, omdat ze heel goedkoop en toegankelijk zijn’, aldus Joey Zwillinger, medeoprichter en co-CEO bij Allbirds. “Maar ze zijn ook verschrikkelijk voor de planeet. Daarom hebben we ingezet op het ontsluiten van het enorme prestatiepotentieel van natuurlijke materialen.” Elk kledingstuk is daarnaast voorzien van een eigen CO2-label, waarop de hoogte van de uitstoot te zien is die de productie van het kledingstuk heeft gekost.

De collectie bestaat uit een lange legging, drie korte broekjes, een T-shirt en twee mouwloze topjes, beschikbaar in verschillende kleuren. Prijzen variëren van 55 euro voor een topje tot 115 euro voor een legging.

