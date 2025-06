Amsterdam Fashion Week schrijft geschiedenis met couture op de snelweg

Ter ere van het 750-jarig bestaan van Amsterdam werd de A10 op zaterdag afgesloten voor het gratis festival “Op de Ring”. Een moment dat geschiedenis schrijft: sinds de afronding in 1990 is de A10 nog niet eerder autovrij geweest, aldus de gemeente. Volgens de gemeente trok het evenement zo’n 200.000 bezoekers. Amsterdam Fashion Week (AFW) greep de kans aan voor een modeshow op de ringweg.

AFW-eigenaresse Danie Bles benadrukt in een persbericht dat het doel van de show is om kansen te creëren voor jong talent. Zo werden gevestigde ontwerpers Borre Akkersdijk (ByBorre), Guillaume Philibert (Filling Pieces) en Renée van Wijngaarden (1/Off Paris) gekoppeld aan opkomende ontwerpers Armia Yousefi (Joone Joonam), Emma van Engelen (Bhumi Clothing), Vince Reece Hale, Jannah Erdtracht en River Moojen, voor dit moment: een show waarin zestig handgemaakte couture-stukken op de snelweg worden getoond.

Mode voor iedereen

De show van AFW is compleet losgezongen van de traditionele commerciële kanten van de mode-industrie. De eerste rij is niet gevuld met inkopers, pers en invloedrijke mensen. Het lijkt alsof er vooral gewone mensen in het publiek zitten. Zelfs mensen zonder kaartje vinden hun weg naar het evenement. Rebellen klimmen over hekken. “Gaat dit echt de wereld veranderen?” vraagt iemand zich hardop af. Duidelijk geen modeliefhebber.

Denim als rode draad

De eerste modellen lopen de catwalk op met een reeks denimlooks. Dit is geen verrassing, aangezien Levi’s als sponsor overgebleven denim aanleverde voor de ontwerpers.

De opvallendste collectie komt van Joone Joonam. Het label combineert scherpe silhouetten met het erfgoed van Levi’s. Het resultaat is een geüpcycelde collectie vol historische denim verwijzingen. “De Needle Jacket moest de Needle Jacket blijven. De 501 is iconisch. Daar heb ik met respect mee gewerkt,” vertelt Yousefi na afloop aan FashionUnited. Hoewel Joone Joonam volgende maand een collectie in Parijs toont, blijft Amsterdam belangrijk. Yousefi deelt: “De vrijheid en creativiteit hier zijn uniek.”

Look van Joona Joonam Credits: Peter Stigter

Symbolen van de stad

Wat voor stad is Amsterdam? Natuurlijk de stad van Ajax. Maar ook van denim, vrijheid en de iconische drie kruisjes. Deze symbolen komen zichtbaar terug in de handgemaakte ontwerpen op de catwalk. Een model loopt de runway af met een riem met daarop de smalle huisjes. Een van de bekendste modellen, Jackson Rumajin, ook wel bekend als “de moeder van de nacht,” draagt een ketting met een portret van oud-burgemeester Eberhard van der Laan.

Een van de krachtigste looks van de avond komt van ontwerper River Moojen. Hij laat een model de runway aflopen met een lange kathedraalsluier waar drie Amsterdamse rode kruizen op te zien zijn.

Look met drie kruisjes. Credits: Peter Stigter

‘Mode is allereerst een sprookje’

Opvallend is dat het publiek tijdens de finale weinig aandacht besteedt aan de kleding, maar vooral meegaat in het feestelijke gevoel. De modellen lopen allemaal - lachend - over de 75 meter lange catwalk ondersteund door Amsterdams muziek, zoals “Geef mij maar Amsterdam” van Johnny Jordaan. Een krachtig visueel statement. Een viering van Amsterdam dat doet denken aan de stelling van José Teunissen: “Mode is allereerst een sprookje, en gaat dan pas over kleren.”

De toekomst van Amsterdamse mode

Na afloop benadrukt textielinnovator Akkersdijk, die samen heeft gewerkt met Joone Joonam, het belang van investeren in lokaal talent: “Amsterdam barst van de creativiteit. Maar veel ontwerpers vertrekken bij gebrek aan ondersteuning naar het buitenland. Als we ze hier houden, kan Amsterdam uitgroeien tot modehoofdstad van Europa.”

Philibert, oprichter van Filling Pieces, voegt toe: “We zijn misschien geen Parijs, maar we hebben iets unieks. De show van vandaag was open voor iedereen. Dat zie je nergens anders. We doen het gewoon. Omdat dát is wie we zijn.”

Met muziek van DJ Joost van Bellen ging het feest na afloop nog even door. Wat overblijft is een krachtig beeld: een snelweg gevuld met rebellen, dromen en talent. Als dit de toekomst van Amsterdamse mode is, dan mag de wereld zijn borst nat maken.

Look van ontwerper River Moojen. Credits: Peter Stigter

Editor's Note: Dit artikel is op 23 juni om 17:23 aangepast. Aanvankelijk stond er dat de show van AFW de eerste show was die ooit op een snelweg werd gehouden. Dit is onjuist. Eerder die dag gaf Diversity Fashion Week ook een modeshow op de ring.