AZ Factory's eerbetoon aan Alber Elbaz sluit Paris Fashion Week af

AZ Factory, de mode-start-up opgericht door wijlen Alber Elbaz en Richemont, heeft aan WWD bevestigd dat het de Paris Fashion Week zal afsluiten met een "speciale hommage" modeshow aan de ontwerper, die in april overleed aan Covid-19 .

In een korte verklaring bevestigde AZ Factory dat de show getiteld 'Love Brings Love' zal plaatsvinden op 5 oktober om 20.00 uur CET en "een eerbetoon zal zijn aan de creatieve visie van Alber en zijn buitengewone liefde voor de mode".

AZ Factory zei in juni, toen het plannen onthulde om de laatste twee collecties ontworpen door Elbaz te lanceren, dat het een speciaal eerbetoon tijdens Paris Fashion Week aan het plannen was met Laurent Malecaze, CEO van AZ Factory: "In de komende maanden zullen we samenkomen om Alber te eren met een viering van zijn leven en zijn visionaire werk, met als doel hetzelfde niveau van passie en liefde te brengen dat hij elke dag naar ons bracht."

De exacte details van de tribute show zullen "dichter bij de datum worden onthuld," voegde AZ Factory toe.

AZ Factory, gevestigd in Parijs, was Elbaz' langverwachte terugkeer naar de mode na zijn vertrek bij Lanvin meer dan vijf jaar geleden en was een van de meest geanticipeerde prêt-à-porter debuten van 2021. Elbaz's visie voor AZ Factory was gericht op het ontwikkelen van ‘echte oplossingen’ voor vrouwen, gecentreerd rond projecten in plaats van collecties gedreven door storytelling en entertainment.

Het luxemerk lanceerde met een digitale presentatie tijdens de Paris Haute Couture Week in januari 2020 die meer weg had van een talkshow, compleet met een presentator, een fitnesssegment en productiebeelden achter de schermen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.