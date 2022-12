Balenciaga ziet af van rechtszaak na controversiële reclamecampagne

Modehuis Balenciaga besluit geen rechtszaak aan te spannen tegen de producers van de fotoshoot waarbij echte rechtbankdocumenten te zien waren. Dat maakt het modehuis opnieuw bekend in een statement op Instagram.

In de tweede helft van november gingen er twee campagnes van het merk viral, omdat er kinderen te zien waren met teddyberen in SM-kleding. In een andere campagne van Balenciaga waren documenten te zien die verwijzen naar een rechtszaak over kinderpornografie. Het modehuis gaf toen aan dat de rechtbankdocumenten zonder goedkeuring op de set van de fotoshoot zijn verschenen en dat het juridische acties zou ondernemen tegen de producers van de set. Nu komt naar buiten dat Balenciaga geen rechtszaak aanspant.

Verder zegt Balenciaga te erkennen dat de huidige werkwijze beter moet en stelt daarom onmiddellijk een ‘imago raad’ aan die verantwoordelijk is voor de evaluatie van de inhoud van de onderdelen, inclusief juridische, duurzaamheids- en diversiteit expertise. Daarnaast heeft het modehuis een bureau aangesteld die de inhoud beoordeelt. Verder is de beeldredactie gereorganiseerd om ervoor te zorgen dat deze volledig in overeenstemming is met de bedrijfslijnen, zo staat in het statement.

Cédric Charbit, CEO van Balenciaga, biedt opnieuw zijn excuses aan namens het modehuis: “Ik wil nogmaals mijn oprechte excuses aanbieden voor de belediging die wij hebben veroorzaakt en ik neem mijn verantwoordelijkheid. Bij het modehuis staan we voor de veiligheid van kinderen en tolereren we geen enkele vorm van geweld en haatboodschappen.”