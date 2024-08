Beregoed: Sourcingplatform Material Exchange lanceert AI-hulp

Het digitale sourcingplatform Material Exchange heeft 's werelds eerste door AI ondersteunde sourcingassistent voor mode geïntroduceerd: zijn naam is Frank en hij is een beer. Hij laat digitale assistenten als Alexa, Siri en Paperclip (weet je nog?) ver achter zich, want hij heeft stijl - en een interessant achtergrondverhaal.

Frank komt uit Noord-Zweden en voelde zich altijd een beetje anders dan zijn familieleden - hij draagt bijvoorbeeld kleding, met een met bont gevoerde spijkerjas over een gezellig flanellen overhemd, een beige muts (met gaten voor de oren, natuurlijk) en een oranje zonnebril, die hij nooit afzet, want dat is zijn kenmerkende stijl. Dus een paar maanden geleden liftte hij naar Stockholm, waar hij werd gevonden terwijl hij ronddwaalde buiten het kantoor van Material Exchange.

“Frank” om “sourcing te revolutioneren”

De mensen daar herkenden meteen zijn grote potentieel - met zijn fotografische geheugen kan Frank alle materialen in de grote selectie van het bedrijf onthouden en de juiste aanbevelen. Hij slaapt ook heel weinig en is 24 uur per dag in dienst. En de dappere beer profiteert ook van de regeling - hij heeft eindelijk zijn plek in de wereld gevonden.

Material Exchange werd opgericht in 2017 en ziet zichzelf als een digitaal sourcingplatform dat merken en retailers verbindt met leveranciers. Het wordt ondersteund door een team van meer dan 70 branche-experts in zeven landen, waaronder Kingpins-oprichter Andrew Olah.

Met “Frank” wil het bedrijf platformgebruikers dichter bij de verschillende materialen brengen. Als je Frank bijvoorbeeld naar denim vraagt, biedt hij meer informatie over deniminnovaties, waterbesparing, gerecyclede vezels, betaalbare opties en noviteiten. Afhankelijk van de selectie vind je vervolgens gedetailleerde informatie over het land van herkomst van een materiaal, de aard van de stof, technische details en natuurlijk levertijden. Frank biedt dan ook een samenvatting van de bekeken collectie en de mogelijkheid om een gratis samengestelde samplebox aan te vragen.

“Frank” in zijn kenmerkende outfit en met samplebox. Credits: Material Exchange

“Het sourcen van materialen is geen gemakkelijke taak voor de merken of sales executives die hen adviseren. Er zijn letterlijk duizenden datapunten waar ze doorheen moeten spitten om de perfecte match te vinden, maar dat is niet meer het geval”, aldus Ben Felton, Chief Strategy and Marketing Officer bij Material Exchange.

“Frank gaat sourcing revolutioneren door merken in staat te stellen hun perfecte match in turbosnelheid te vinden en sales executives in staat te stellen zich te concentreren op het adviseren over de beste materialen voor hun aankomende lijnen, in plaats van hun tijd te besteden aan deze selectie en andere administratieve taken”, voegt Felton toe.

“Frank” bewijst (letterlijk) hoe bedrijven kunstmatige intelligentie op een creatieve manier kunnen gebruiken en technologie op een speelse manier kunnen benutten. De AI-assistent zal het voor gebruikers gemakkelijker maken om materialen vooraf te selecteren en gesprekken of bestellingen te stimuleren. We zijn zeker benieuwd of de familie of vrienden van Frank misschien soortgelijke posities zullen innemen?

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited.com. Vertaling door AI, bewerking door Caitlyn Terra.