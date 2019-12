Best of: Opinie artikelen 2019

Het jaar loopt weer op zijn einde, wat betekent dat FashionUnited traditiegetrouw terugblikt op de verhalen van het afgelopen jaar. Een selectie van lezenswaardige opinie stukken gepubliceerd in 2019.

Van oud naar nieuw, uit het archief:

Februari 2019 - De indeling van de shows, of ze nou co-ed zijn, gehouden worden in gaststeden of plaatsvinden in overeenkomst met de retailkalender, is echter niet het voornaamste vraagstuk in 2019. Terwijl de Instagram generatie verwacht te kunnen scrollen door eindeloze beelden van catwalkshows of haute couture foto’s, zijn het de overvloedige fashion weeks die lauwe recensies krijgen. Zoals een modekenner grapte, is er altijd wel ergens een fashion week, en heeft het nog weinig te maken met een gestructureerde modekalender. Het zijn echter niet alleen de journalisten die zinspelen op problemen voor fashion week. Uit nieuwe onderzoeken is gebleken dat de belangstelling van consumenten voor de mondiale fashion weeks in de afgelopen vijf jaar flink is afgenomen.

Foto: courtesy of KCD Worldwide

April 2019 - Het maximalisme wordt nu al bijna tien jaar bewonderd. In 2010, toen de wereld zich begon te herstellen van de heftigste economische crisis sinds de grote recessie, keerden modeontwerpers terug naar een maximalistische esthetiek. Verfraaiingen, felle kleuren, prints en het idee van rijkdom werden opnieuw gevierd. En toen kwam Alessandro Michele bij Gucci, en voilá, het maximalisme was weer razend populair. Alle trends komen en gaan, en ook aan de ontwikkeling van maximalistische mode moet uiteindelijk een einde komen. Het is echter niet alleen een kwestie van toeval dat ontwerpers, met name in New York en Groot-Brittannië, juist nu kiezen voor een minimalistische aanpak. Het beleid van Trump en het voortdurend falen van premier Theresa May wat betreft de Brexit, kunnen beide locaties in een neerwaartse spiraal raken.

Foto: FashionUnited

Juli 2019 - De toekomst van het winkelen zit hem voor detaillisten in het omarmen van zinvolle ervaringsconcepten, zo stellen retailmanagers. Tijdens een recente reis naar Tokio, Japan, was ik voor het eerst getuige van retail met een ziel. Inspiratie en innovatie waren overal zichtbaar, of het nu was in kleine boetieks op afgelegen locaties of bij grote winkelketens met enorme budgetten om te innoveren en verrassen. In tegenstelling tot andere grote modemekka’s, ademen de Japanners ervaringsgerichte retail. Bij warenhuizen wordt mode op een andere wijze gevierd dan de Westerse standaard van shop-in-shops. Bij Beams is het aanbod vakkundig gepresenteerd op basis van kleur en uiterlijk, niet op basis van merk. Dat is meer in lijn met hoe consumenten het liefst winkelen. En hoewel je nog steeds dezelfde merken bij verschillende winkels kunt vinden, zullen winkels in de buurt van de Prada monobrandstore de artikelen van het luxemerk niet in één ruimte, als merkverhaal, presenteren.

Foto: Ronald van der Kemp AW19 couture door Marijke Aerden

Juli 2019 - De bries uit de couture-week bepaalt de windrichting van de mode. Dat maakt haute couture de ultieme creatieve grond voor ontwerpers om hun vakmanschap en expertise te tonen zonder beperkingen wat betreft budget, tijd en commercie. Couture is de kern van het ecosysteem van de modeindustrie, zo stelt de Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). Het vakmanschap is een permanente toegangsweg tussen excellentie in expertise en moderne creativiteit - die innovatie van productietechnieken belichaamt.

Foto: dispersion de Christian boltanski (1991-2015) à la monnaie de Paris.

Augustus 2019 - De Franse regering wil de vernietiging van onverkochte non-food producten in de komende twee tot vier jaar gaan verbieden. Premier Edouard Philippe maakte het nieuws in juni bekend en riep het uit als “een unicum”. De maatregel is een logische voortzetting van een roadmap dat vorig jaar tot stand kwam; een stappenplan voor een duurzame economie gericht op de beperking van verspilling en het omzetten van afval in nieuwe grondstoffen. De modebranche wordt in het bijzonder getroffen door deze maatregel. De vernietiging van onverkochte items is een gebruikelijke handelswijze binnen de sector. Een handelswijze waar luxe merken en grote modeconcerns altijd bijzonder discreet over zijn geweest en die nu steeds vaker veroordeeld wordt nadat diverse schandalen de afgelopen jaren aan het licht kwamen.

Foto: Isabel Marant mannenmode

Augustus 2019 - Vrouwen die mannenkledingstukken dragen is al langere tijd gewoon. Wat nog niet zo lang gedaan wordt is ontwerpers die vrouwencollecties maken en nu ook een lijn voor mannen lanceren. Eerder hadden modelabels die vrouwelijk ‘klonken’ of waren vernoemd naar hun vrouwelijke oprichtster geen kans van (commercieel) slagen op de herenmodemarkt. Maar die tijd lijkt voorbij. Ontwerpers als Stella McCartney, Isabel Marant, Nanushka, Lululemon en zelfs Celine, The Row en Chanel hebben een mannenlijn gelanceerd (of gaan dat nog doen) voor het seizoen herfst/winter 2019. En het staat buiten kijf dat ze dit nooit zouden doen als het geen financieel voordeel opleverde.

Foto: Wikimedia Commons

Augustus 2019 - François-Henri Pinault, CEO van luxeconglomeraat Kering, onthulde deze week het G7 Fashion Pact, een samenwerkingsverband van 32 modehuizen zoals Prada, Tapestry, Nike, Adidas en Burberry. Het pact is toegewijd aan het beschermen van het klimaat, de biodiversiteit en de oceanen. Het valt echter nog te bezien wat er terecht zal komen van de spectaculaire aankondiging. De waarheid is echter dat wij, als consumenten, geen commissies, stichtingen of coalities nodig hebben om actie te ondernemen. Wij kunnen een persoonlijk modepact sluiten, terwijl degenen in het verbond zich bekommeren over een blauwdruk voor de toekomst: we kunnen slow fashion omarmen. De term ‘slow fashion’ kwam begin deze eeuw op, rond de tijd dat de slow food-beweging doorbrak. Kleinere collecties, minder seizoenen, minder verbruik: het antwoord op problemen in de modebranche lijkt te liggen in downsizen.

Foto: Lululemon

September 2019 - Als platform voor een innovatieve sport- en yoga lifestyle, verkoopt Lululemon meer dan alleen work-out artikelen. Ze bieden een totaaloplossing voor de consument van nú - de consumens die vertier, sport en een gezonde levensstijl nastreeft. En als lid van hun Lululemon Community verkrijg je toegang tot speciale events, yoga klasjes, coaching programma’s, aantrekkelijke promoties en kortingen. Maar bovenal deel je in hun merkverhaal - passie voor yoga. Het is de kern van zowel hun community als van hun groeistrategie: beiden nemen nu wereldwijd een vlucht. In het merkdenken, zoals bij Lululemon, staan de totaaloplossingen en het platform centraal. En dus niet de producten en de kanalen zoals in het klassieke retaildenken. Hun platform – het geheel van online community tot aan de real-life events in hun fysieke winkels – gebruiken ze om hun oplossingen – diensten inclusief producten - te retailen.

