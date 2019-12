In 2019 zijn de Brexit-onzekerheid en handelsoorlog tussen China en de VS van invloed, ook in de modebranche. Ook beheersen het klimaat, en de -protesten, 2019. Gezicht van het klimaatactivisme is de 16-jarige Greta Thunberg (door het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine uitgeroepen tot ‘persoon van het jaar’).

In de tweede helft van het jaar worden grote deals in de mode gesloten: Stella McCartney gaat in zee met LVMH en later neemt het luxeconglomaat Tiffany’s & Co over. Het tragische einde van de iconische retailer Barneys New York is groot nieuws, en dichter bij huis het einde van Hudson’s Bay Nederland. In augustus zijn de vernietigende Amazone bosbranden wereldnieuws, evenals de G7 Fashion Pact. Dat en meer in deel 2 van het FashionUnited jaaroverzicht: wat was het nieuws in 2019? (deel 2).

Juli

De rentree van McGregor was al aangekondigd, maar na online zal het merk ook terugkeren in de Belgische en Nederlandse winkelstraat , zo meldt McGregor op 1 juli. Het gaat om drie winkels in eigen beheer en drie franchise winkels .

8 juli vindt Modefabriek voor het eerst op maandag en dinsdag plaats (in plaats van zondag en maandag) en debuteert het extra evenement Off_South, gehouden in locatie Temp . De Modefabriek heeft op deze manier gehoor gegeven aan het geluid dat het beursconcept van de zomereditie, die minder bezoekers (en exposanten) trekt dat de winterse variant, aan vernieuwing toe is. Het is kleinschalig, op een industriële locatie en standhouders hebben gelijke stands met rekken. Er heerst een lossere vibe, vergelijkbaar met de beginjaren van de Modefabriek. “Een fijne sfeer om met de labels kennis te maken”, merkt een bezoeker op.

De modevakbeurzen in Berlijn laten zien dat de belangstelling voor duurzame mode van conventionele retailers toeneemt ; het wordt minder niche en meer mainstream richting in de modeindustrie. De twee onderste verdiepingen van Neonyt zijn vol, met 170 exposanten die verschillende producten vertonen, van handtassen gemaakt van ‘appel-leer’ en ossenbloed sneakers tot aan viscose jurken van rozenblaadjes.

Foto: Stella McCartney

Groot nieuws in juli: Het Britse modehuis Stella McCartney, met een geschatte omzet van ongeveer 280 miljoen euro, heeft een deal gesloten met LVMH , en is daarmee overgestapt naar een van Kerings belangrijkste concurrenten op de luxegoederenmarkt. McCartney is volgens LVMH's eigenaar Bernard Arnault een van de belangrijkste personen van de nieuwe, milieubewuste luxemodemarkt. Over de aantrekkingskracht van het merk voor LVMH zegt hij: "Doorslaggevend is dat Stella de eerste was die duurzaamheid en ethische kwesties al heel vroeg op de voorgrond plaatste." Dat klopt, ver voor de huidige vegan en duurzaamheidsgolf, bij de oprichting in 2001 profileerde Stella McCartney het label - gelanceerd als joint venture met Pinault Printemps Redoute (PPR), dat sinds 2013 Kering heet - zich al als anti-leer en anti-bont en is daar nooit vanaf geweken.

De onmiddellijke liquidatie van het modemerk Sonia Rykiel op donderdag 25 juli , schokt de 135 werknemers en talloze liefhebbers van het modemerk in Frankrijk en over de hele wereld.

Ray-Ban eigenaar EssilorLuxottica SA neemt in juli Nederlandse optiekgroep Grandvision (Eyewish, Pearle en Charlie Temple) over en de Nederlandse modesite Kleding.nl de Duitse concurrent StyleLounge . OTB, Only the Brave, vergroot het aandeel in Viktor&Rolf . Stockholm Fashion Week laat weten dat de volgende editie wordt gecanceld en de Swedish Fashion Council zoekt naar een nieuwe invulling. Monique Maissan, CEO van Waste2Wear is genomineerd voor de EY Emerging Entrepreneur Award . Ze is daarmee de eerste Nederlandse ondernemer op het gebied van circulair textiel gebruik die is genomineerd voor de prestigieuze ondernemersprijs.

Foto: Fashion Pact G7 logo, credit Kering

Augustus: G7 Fashion Pact & Amazone branden

Ferrari treedt begin augustus op tegen Philipp Plein's gebruik van zijn auto . De Italiaanse luxe autofabrikant heeft de Duitse modeontwerper Philipp Plein deze week met een cease and desist order om de oren geslagen, waarbij de ontwerper wordt beschuldigd van "het aantasten van de reputatie van het merk Ferrari". Het twistpunt? Een serie foto's van de luxe auto's die Plein zelf bezit (niet alleen Ferraris overigens) met daarnaast sneakers van zijn eigen label. Slecht plan vindt de autofabrikant .

Adidas viert zijn zeventigste verjaardag , schoenenketen Dungelmann maakt een doorstart , modemarktplaats Vinted kondigt zijn komst naar Nederland aan en Miller&Monroe-moederbedrijf niet gered; bedrijf laat schuld van 43 miljoen achter . Dat een transgendermodel schittert in een campagne van het lingeriemerk Victoria’s Secret haalt ook de krantenkoppen.

François-Henri Pinault, CEO van Kering, onthult in augustus het G7 Fashion Pact , een samenwerkingsverband van 32 modehuizen zoals Prada, Tapestry, Nike, Adidas en Burberry. Het pact is toegewijd aan het beschermen van het klimaat, de biodiversiteit en de oceanen. Het verbond is het resultaat van een oproep van de Franse president Emmanuel Macron en bouwt voort op al bestaande initiatieven van onder andere de Ellen MacArthur Foundation, The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) en Fashion For Good. Tegenover de New York Times zei Pinault: “We erkennen de milieuproblemen van de eenentwintigste eeuw en nemen onze verantwoordelijkheid middels collectieve actie en gemeenschappelijke doelstellingen”.

Last but not least komt op 31 augustus het nieuws dat Hudson’s Bay 31 december 2019 stopt in Nederland . Het Financieele Dagblad meldt dit op basis van documenten in handen van de krant. Vakbonden CNV en De Unie bevestigen het einde van het Nederlandse avontuur in de landelijke media.

Foto: Hudson's Bay Nederland, credit FashionUnited

September

Begin september lanceert De Bijenkorf een Duitse webshop , neemt Omoda familiebedrijf Steenwijk schoenen over en sleept Thalita van Ogtrop, oprichter van The Nex Closet, de Loey Talent Award 2019 in de wacht. Zij mag zich een jaar lang de beste online ondernemer van Nederland noemen. Hacked by, van mode ontwerpers Alexander van Slobbe en Francisco van Benthum, lanceert een capsule collectie in samenwerking met ASN Bank . Het overlijden van de iconische modefotograaf Peter Lindbergh is internationaal nieuws.

Amsterdam Fashion Week beleeft een goede editie in september. Ronald van der Kemp, Holland's eerste eco-couturier en winnaar van de prestigieuze mode-onderscheiding Grand Seigneur, showt op de openingsavond van Amsterdam Fashion Week in september. Modellen komen van alle kanten van het Museumplein; op de fiets, op de motor en in een old-timer cabriolet, gekleed in de Wardrobe 10 collectie van RVDK. Gasten aanschouwen de grootse entrees al borrelend vanuit de tuin van Moco (museum).

Dylan Westerweel van ArtEZ wint Lichting 2019 zijn mannencollectie ‘Jack Saul’ waarmee hij onderzocht wat mannen sexy maakt. Het juryrapport van de winnende collectie luidde: “Genderidentiteit en bijbehorende verwachtingen verdwijnen vandaag de dag sneller dan ooit en daarmee is het idee van wat een man sexy maakt nog nooit zo fluide geweest. Dylan’s collectie was een verfrissende kijk op wat mannelijke sexiness betekent in 2019.”

Traditiegetrouw vinden ook de Vier Grote Modeweken plaats in september. Onze Britse correspondent stelt dat Paris Fashion Week met gemak de groenste week in de mode kanworden genoemd . Met de Eco-Age Green Carpet Awards in Milaan, de mondiale klimaatprotesten die daarop volgden, de aankondiging van Kering dat het zich tot volledige koolstofneutraliteit verbindt nadat Gucci beloofde te compenseren voor haar koolstofvoetafdruk tijdens de modeshows, tot LVMH die een persconferentie houdt met het nieuws dat het “daden boven beloftes” stelt en zich zal toeleggen op het vinden van hernieuwbare energiebronnen, het terugbrengen van emissies, en misschien nog veelzeggender, het vinden van oplossingen die de economische groei van het concern niet in de weg zullen staan.

Ronald van der Kemp (RVDK), credits Team Peter Stigter.

Verder; Jan Taminiau opent een winkel in Madrid en Balr. een flagshipstore in Oberhausen, Duitsland . In Nederland verwelkomen we het Belgische Xandres , Comme Ça en Scoopstore : een relatief nieuw retailconcept uit België dat zelf jonge, opkomende ontwerpers ondersteunt in het uitbouwen en laten groeien van hun merk.

17 september wordt Avail gelanceerd, het eerste Belgisch social e-commerceplatform dat modebewuste consumenten en opkomende merken dichter bij elkaar brengt aan de hand van micro-stores die door curators worden samengesteld. Oprichter Noëmie Haverhals: "Jonge internationale labels zoals het Britse Essen, House of Sunny, Paper London, De La Vali en het Belgische Nona zijn populair bij Millennials en Generatie Z, maar de brands voelen zich niet thuis bij pakweg Net-a-porter en Farfetch enerzijds en Asos en Zalando anderzijds. Wij willen een gat in de e-commerce vullen door hen een platform aan te bieden.”

Aan het eind van de maand komt het nieuws over de nieuwe eigenaar van State of Art Menswear . De familie Westerman, heeft de meerderheid van haar aandelen verkocht aan investeringsmaatschappij Quadrum Capital.

Oktober

Karen Millen en Coast sluiten de winkels . Beide damesmodemerken zijn nog wel online verkrijgbaar (Boohoo Group Plc nam onlangs de online activiteiten en rechten van intellectuele eigendom over van hun moederbedrijf Kaupthing).

Het Belgische merk Komono viert zijn tienjarig jubileum . Van een nationaal brillenmerk is Komono uitgegroeid tot een accessoireslabel dat wereldwijd verkrijgbaar is.

Een nieuw kantoor, een nieuwe winkel én een nieuwe website voor Gray Label in oktober. Het kindermodemerk test ook met een lease-service .

In de Kunsthal in Rotterdam opent de tentoonstelling ‘Thierry Mugler Couturissime’ . De Franse ontwerper had nog nooit ‘Ja’ gezegd tegen een voorstel om een tentoonstelling over zijn werk te maken, vertelt hij tijdens de perspreview.

FashionUnited bezoekt ook de tentoonstelling New Order of Fashion, voorheen Modebelofte tijdens de Dutch Design Week. Met hun modecreaties proberen van internationale kunstacademie-alumni zich af te zetten tegen de huidige consumptiemaatschappij. Zich houdend aan het thema ‘The End is Near, Time for New Beginnings’, presenteren de talenten alternatieven voor fast fashion, en dan met name voor overproductie van kledingcollecties door modebedrijven.

Allbirds opent in oktober een winkel in Berlijn , de tweede fysieke winkel in Europa. Het Amerikaanse duurzame sneakermerk won eerder dit jaar de ‘Retail Startup of the Year’ award in de wacht op het World Retail Congress in Amsterdam en lanceerde in juli jl. een Europese webwinkel.

Ook de joint venture tussen modeontwerper Alber Elbaz en luxe concern Richemont is groot nieuws. De joint venture heeft de naam AZfashion gekregen (AlberelbaZfashion). “Ik ben erg blij om samen te werken met Richemont aan mijn ‘dromen fabriek’, die zal focussen op het ontwikkelen voor oplossingen voor vrouwen van deze tijd,” aldus Elbaz.

Verder: Viktor&Rolf ontwerpt een kerstcollectie voor Hema , Duran Lantink maakt outfits van oude voorraad Bijenkorf , Afound.nl lanceert op 24 oktober in Nederland en FashionCheque breidt verder uit in Europa .

Op 29 oktober maakt modeontwerper Addy van den Krommenacker bekend in een video op Twitter dat hij faillissement heeft aangevraagd voor zijn twee winkels .

Tot slot een speciale vermelding voor de ‘Jet Legs’ joggingbroek van KLM . Dit was een van de best gelezen artikelen van de maand.

Foto: KLM

November

Begin november gaat Barneys ten onder aan een faillissement, de naam wordt verkocht aan Saks en de voorraad gaat de deur uit in een executieverkoop. Barneys werd opgericht in 1923 en was drie generaties lang het modemekka van Manhattan, gerund door dezelfde familie. In 1996 werd al eerder een faillissement aangevraagd. Daarna had het verschillende eigenaren, maar in het hart van de New Yorkers en de gehele modewereld was het de onvervalste belichaming van Amerikaanse stijl. Het was de ultieme bestemming voor minimalistische cool, de ontdekking van onbekende merken en relaxte luxe die je niet kon vinden bij het chique en elitaire Bergdorf Goodman, of bij het grote en minder geprezen Saks.

Foto: Barneys New York, credit Jim Henderson, bron: Wikimedia Commons

Het Amerikaanse merk Anthropologie arriveert in Nederland met een vestiging in Amsterdam . De eerste Belgische winkel van het Nederlandse sieradenmerk Anna + Nina is een feit in Antwerpen. Rene Strolenberg, franchiser van het Schotsche Lyle & Scott, opent een derde Nederlandse winkel in Amsterdam. En eind november openen de deuren van de eerste Sissy-Boy onder de nieuwe eigenaar, de Termeer Groep , te weten in Den Bosch. Horeca speelt een grote rol .

Op het internet technologie congres Web Summit in Lissabon kondigt Tommy Hilfiger aan dat het 3D-design gaat opschalen . De lente 2022 kledingcollecties van het Amerikaanse modemerk moeten 100 procent 3D ontworpen, ofwel digitaal ontworpen, zijn. Daarbij wordt uitmonstering van de overhemden compleet overgeslagen. Daniel Grieder, CEO Tommy Hilfiger Global en PVH Europe: “Het is bijna niet te onderscheiden van kledingstukken die op de traditionele manier ontworpen en zijn gepresenteerd. Dit is de toekomst.”

Foto: Tommy Hilfiger

In Rotterdam opent de nieuwe mode broedplaats De Wasserij , Iris van Wees en Garciabello zijn de grote winnaars van Fashionclash en modeontwerper Joline Jolink lanceert een paar vegan sneakers .

LVMH koopt in november de Amerikaanse juweliersketen Tiffany & Co voor ruim 16 miljard dollar, een kleine 14,7 miljard euro. Met de overname van Tiffany & Co versterkt LVMH zijn positie in zowel sieraden als in de Amerikaanse markt. Het is een van de grootste aanwinsten voor LVMH’s oprichter en topman Bernard Arnault, zo meldt De Volkskrant in een analyse over de deal.

Tot slot ook minder goed nieuws in november. Cora Kemperman kondigt aan te stoppen in 2020. Modeketen Witteveen wordt (opnieuw) failliet verklaard . En: Veldhoven International B.V. vraagt faillissement aan in Nederland .

December

Bottega Veneta is de grote winnaar bij The Fashion Awards 2019 , Jumbo neemt 17 Hema-winkels over in Nederland en België , hockeymerk Dita, een van de oudste hockeymerken ter wereld, komt in handen van Decathlon , kindermerk Name It lanceert nieuw submerk Lil’ Atelier en Pantone roept Classic Blue uit als kleur van het jaar 2020.

Begin december is surseance van betaling verleend aan Hudson’s Bay Nederland . Volgens het het Financieele Dagblad bereiden de ‘verhuurders panden Hudson’s Bay zich voor op juridische strijd’ .

Goed nieuws voor het modemerk Sandwich volgt medio december. Na het faillissement van de Veldhoven Group eind november is nu een doorstart gerealiseerd. Het merk wordt voortgezet door de Sandwich Fashion Group. Sandwich gaat verder in Nederland en Duitsland . En modemerk Sonia Rykiel wordt opnieuw gelanceerd . Het modehuis, dat eerder dit jaar geen koper kon vinden, wordt voortgezet door Eric en Michaël Dayan, twee van de vier oprichters van online luxe shop Showroomprivé.

We sluiten af met een prognose. De detailhandel staat in 2020 voor structurele uitdagingen, zo stelt ABN Amro in de Sectorprognose 2020-2021. De vergrijzing van de bevolking en de sterke groei van de online verkopen zijn daar onderdeel van. Voor de gehele retail verwacht de bank een volumegroei van 2 procent. Retailers in de modebranche kunnen alleen overleven als ze zich kunnen onderscheiden van online concurrenten en zich weten te profileren bij de kritische consument, aldus de bank.

Foto: eigendom van Bottega Veneta/The Fashion Awards