FashionUnited jaaroverzicht: wat was het nieuws in 2019? (deel 1)

In 2019 zijn de Brexit-onzekerheid en handelsoorlog tussen China en de VS van invloed, ook in de modebranche. Ook beheersen het klimaat, en de -protesten, 2019. Gezicht van het klimaatactivisme is de 16-jarige Greta Thunberg (door het Amerikaanse tijdschrift Time Magazine uitgeroepen tot ‘persoon van het jaar’).

In het eerste kwartaal van het jaar wordt het modenieuws gedomineerd door het overlijden van modeontwerper Karl Lagerfeld. In april verwoest een brand de Notre-Dame in Parijs en schrijft Duncan Laurence geschiedenis; Nederland mag zich voor het eerst in 44 jaar weer de winnaar van het Eurovisie Songfestival noemen.

Foto: Filling Pieces x RDVK Ronald van der Kemp

Januari

Ronald van der Kemp en Guillaume Philibert werken samen voor haute couture looks (en sneakers) . Medio januari kondigt River Island aan de winkels in de Benelux te sluiten. Wolford presenteert zijn nieuwe merkstrategie in de vernieuwde winkel in Amsterdam.

Paris Fashion Week Men wordt afgesloten met een paar verrassingen . Het zou een moment worden voor in de boeken, of in ieder geval HET moment van het seizoen: Celine's eerste speciale herenmode collectie. De collectie stelde niet teleur.

In de nieuwe wintercollecties op modevakbeurs Modefabriek zien we kleur .

Modefabrikant Gerry Weber International AG vraagt uitstel van betaling aan om de moedermaatschappij succesvol te kunnen herstructureren. Voor branchekenners was dat geen verrassing, want de Duitse modebranche heeft het momenteel lastig en ook Gerry Weber zit al enige tijd in zwaar weer.

En tot slot: "Met een investering van de Franse LVMH Luxury Group' breidt mode-zoekmachine Lyst nu ook uit in Nederland, Japan en Rusland," zo maakt het platform bekend .

Februari: Karl Lagerfeld overlijdt

Fashion Solution, het mode recruitment bureau, wordt begin februari overgenomen . Het bedrijf is overgegaan van oprichter Francina van den Berg en René van der Toolen naar Peter de Kok. Nog een overname is die van Leemans Schoenen door branchegenoot Nelson .

Begin februari vindt ook ‘s werelds eerste Vegan Fashion Week plaats in Los Angeles .

Een product van Gucci zorgt voor ophef . Een zwarte coltrui, die hoog opgetrokken kan worden, met een rode opening voor de mond werd door velen online bestempeld als racistisch. Ook worden de beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag Arcadia-topman Philip Green openbaar .

Suitsupply krijgt extra groeikapitaal van NPM Capital en de Britse modeontwerper Victoria Beckham heeft de lancering van Victoria Beckham Beauty aangekondigd op Instagram.

Breaking news op dinsdag 19 februari: het overlijden van Karl Lagerfeld wordt ‘met groot verdriet’ aangekondigd door modehuis Chanel. ‘Kaiser Karl’ is 85 jaar geworden. Al snel wordt duidelijk dat Lagerfeld’s rechterhand bij Chanel Virginie Viard , de creatieve leiding op zich neemt.



Eind februari prijkt de Nederlandse modeontwerper Duran Lantink op de shortlist voor de LVMH Prize 2019 , en brengt rapper Lil' Kleine kledingmerk Jorik op de markt .

Maart

Een minuut stilte bij de laatste Chanel show van Karl Lagerfeld’s hand in het Grand Palais in Parijs.

Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter debuteren bij Nina Ricci. Bij de aanstelling van het duo meldde José Manuel Albesa, president van moederbedrijf Puig, tegen WWD dat de ontwerpers een hedendaags rauw randje zullen brengen bij het 87-jarige erfgoed van vrouwelijkheid. En dat was te zien tijdens de Nina Ricci Ready-to-Wear Fall 2019 show op Paris Fashion Week begin maart. De tweede collectie van Hedi Slimane voor Celine levert goede kritieken op. Slimane verruilde voor Celine zijn kenmerkende jeugdige rock ‘n roll-esthetiek voor een collectie die deed denken aan het modehuis in de jaren zeventig, nog voor de tijd dat Phoebe Philo en Michael Kors er aan het roer stonden.“Deze kleding ziet er geweldig uit - vakkundig op maat gemaakt, in dure stoffen, met een esthetische identiteit, perfect gesneden en gepolijst”, schreef de Financial Times lovend. “De collectie ziet eruit zoals mensen zich willen kleden.”

Faillissementsnieuws voor de Bretoniere Group B.V. , Zoe Karssen B.V. en Coolcat . Snel volgt doorstart nieuws voor Fred de la Bretoniere en Shabbies Amsterdam. RNF, het moederbedrijf van Ferro Footwear en Mexx, is de overnemende partij. Ook wordt bekend dat het Nederlandse plus size merk Belloya deels een doorstart zal maken.

Verder; Schoenenplatform Sarenza start met de verkoop van dames-, heren- en kinderkleding , nieuw leiderschap voor de Council of Fashion Designers of America (CFDA): Tom Ford volgt Diane von Furstenberg op als voorzitter .

Eind maart ontvangt luxe 'ingetogen mode' webwinkel The Modist ontvangt een strategische investering van Farfetch en Annabel Investment Group, het private-equity bedrijf van Nicola Bulgari, ondervoorzitter van sieradenbedrijf Bulgari Group.

Foto: LVMH homepage (16 april 2019)

April

De Nederlandse modeontwerper Erik Frenken mag zich winnaar noemen van de negende editie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Mode Stipendium. . De grootste modeprijs van Nederland komt in de vorm van een wisseltrofee en een geldbedrag van 50.000 euro.

Het Nederlands mannenmodemerk Wahts en schoenenmerk Nubikk openen in Amsterdam. En: Fashion Invest maakt een doorstart met Zoe Karssen.

Hema maakt op 10 april nieuwe details over de strategie bekend. Het bedrijf meldt dat het producten gaat verkopen via derden en dat het in het buitenland ‘Amsterdam’ aan de merknaam Hema toevoegt.

Medio april vraagt Vidrea Retail BV uitstel van betaling aan bij de rechtbank in Amsterdam. “Een negatief artikel over Vidrea Retail, dat op 19 maart werd gepubliceerd, heeft de positie van het bedrijf in Nederland snel verder verzwakt. Het heeft ertoe geleid dat een groot aantal leveranciers onmiddellijke (zelfs vooruit-) betaling van rekeningen eiste,” aldus het persbericht. Het Financieele Dagblad berichtte op 19 maart dat schuldeisers van Vidrea Retail geld willen zien. Vidrea bouwde honderden failliete Charles Vögele-winkels om naar de Miller & Monroe-formule. ‘Verhuurders en leveranciers die met onbetaalde rekeningen zitten, hebben faillissement aangevraagd van het bedrijf,’ aldus het FD. FashionUnited publiceerde 25 maart een interview met Lex Hes over de faillissementsaanvragen, koop Bonita en mogelijke beursgang . Diverse leveranciers die nog rekeningen hadden open staan bij Vidrea benaderden FashionUnited na deze publicatie, maar wilde niet on record vanwege nog lopende zaken.

15 april brandt de Notre-Dame kerk af in Parijs . Van over de hele wereld worden betuigingen van rouw en schok geuit via sociale media. Zowel de familie Arnault van de LVMH Group en de familie Pinault van de Kering Group schenken geld voor de heropbouw.

Tot slot: Modefabriek kondigt het nieuwe evenement Off South aan voor de zomereditie. Damesmerk Norah opent de eerste Belgische winkel, net als schoenenmerk Reinhard Frans.

Adidas, Reebok en Patagonia zijn de meest transparante modebedrijven van 2019 , zo blijkt uit de Fashion Transparency Index. En: FNG passeert omzetgrens van 500 miljoen euro in boekjaar 2018.

Foto: Nina Ricci FW19, credit Catwalkpictures.com

Mei

Tweede Kamerlid Jessica van Eijs van D66 heeft een motie ingediend om te onderzoeken hoeveel steun er is voor een keurmerk voor duurzame kledingstukken .

Het Nederlandse online outlet platform haalt begin mei 7 miljoen euro aan kapitaal op bij Index Ventures. Het bedrijf gaat het geld gebruiken om internationaal op te schalen . Er wordt overeenstemming bereikt over de opvolger van het Bangladesh Akkoord . Ook wordt bekend dat CoolCat alleen online verder gaat en Wehkamp Hema-producten gaat verkopen .

Na maanden van geruchten wordt het bevestigd door LVMH: zangeres en ondernemer Rihanna krijgt haar eigen luxe merk Fenty .

Sjaak Hullekes verzorgt met zijn modelabel Hul le Kes de Songfestival outfit van (winnaar) Duncan Laurence .

Ronald van der Kemp sleept de Grand Seigneur in de wacht. Het merk LabFresh introduceert een derde kledingstuk: de polo. Bijzonder: de kickstarter campagne voor het nieuwe product is binnen een uur al rond . Eind van de maand wordt ook Dutch Circular Textile Valley gelanceerd . De DCTV is in het leven geroepen om de transitie naar een circulair kleding- en textielsysteem te versnellen. Experts van Fashion for Good, Circle Economy, ABN Amro, MVO Nederland, Het Groene Brein en Modint vormen samen het versnellingsteam achter het nieuwe initiatief.

Tot slot: Uit een nieuw rapport van INretail blijkt dat Nederlanders sportiever zijn, maar lokale zelfstandige winkels er niet van profiteren .

Juni

Als gevolg van de insolventieprocedure van Vidrea Deutschland GmbH zullen alle vestigingen van Miller & Monroe in Duitsland de deuren moeten sluiten , zo wordt begin juni bekend. En dichter bij huis sluit modezaak Van Ravenstein op de hoek Keizersgracht-Huidenstraat, na 27 jaar de deuren.

Groot nieuws van de maand is dat Frankrijk het vernietigen van onverkochte kleding bant .

De vijftien winkels van warenhuisketen Hudson’s Bay komen weer volledig in handen van de oorspronkelijke eigenaar , het Canadese retailconcern Hudson’s Bay Company. Rinke Tjepkema volgt Karin Swerink op als hoofdredacteur van Vogue Nederland , SMCP neemt mannenmodemerk De Fursac over en Bonne Reijn en Simone Post winnaars bij Dutch Design Awards 2019 .

Eind juni wordt Vidrea Retail B.V., het bedrijf dat de winkels van Miller & Monroe in Nederland exploiteert, failliet verklaard.

We sluiten af met de voorspelling van Lidewij Edelkoort op haar trendseminar FW20 in juni: ‘Bruin wordt het nieuwe zwart’ .

Foto: Hul Le Kes outfit Duncan Laurence, credit Joyce Hoedelmans