BESTSELLER groeit in digital solutions om klanten digitaal te bedienen

Digitalisering is een belangrijk begrip binnen BESTSELLER. Daarom ligt de focus van het Deense bedrijf nu, maar ook in de toekomst op het inzetten van digitalisering. BESTSELLER is continu bezig het aanbod aan digital solutions uit te breiden en samen met haar klanten te werken aan een gezamenlijke digitale toekomst die zo efficiënt en duurzaam mogelijk is. BESTSELLER biedt haar klanten niet alleen sterke mark-ups, maar ook gebruiksvriendelijke digitale platformen en systemen die de processen rondom het in- en verkopen van BESTSELLER goederen versimpelen.

“Met onze digitale systemen bieden we verschillende oplossingen om waardevolle content en informatie met onze klanten te delen. Denk aan volledige productomschrijvingen, video content, modelfotografie en 360 graden content”, aldus Danielle Denslagen, business development manager bij BESTSELLER Nederland.

Als digitale fashion partner biedt BESTSELLER verschillende kosteloze mogelijkheden aan met betrekking tot het verkrijgen van content. Zowel via een eigen beeldbank, Fashion Cloud, maar ook via het eigen B2B platform, genaamd DIRECT. Dit is de order tool van BESTSELLER waar klanten gemakkelijk en snel orders kunnen plaatsen. Klanten hebben hiermee 24/7 inzicht in geplaatste orders en hebben, mede door middel van de mobiele applicatie, de mogelijkheid om altijd en overal nieuwe orders te plaatsen.

Events

Alle B2B events die BESTSELLER organiseert worden 360 graden opgezet. Online en offline worden met elkaar gekoppeld om elkaar te versterken. Hierbij kun je denken aan online webinars gegeven door experts, modeshows die online kunnen worden gestreamd, het direct bestellen van artikelen uit een livestream en het uitwisselen van wishlists met klanten.

CONNECTIVITY

BESTSELLER maakt op grote schaal EDI connecties met klanten. Begin 2020 is BESTSELLER gestart met het maken van API connecties. Het delen van data met de klanten op een geautomatiseerde manier is een essentieel onderdeel van de samenwerking en maakt opschaling van de business op de langere termijn mogelijk.

RFID

De gehele VERO MODA productie wordt inmiddels met RFID tags uitgeleverd. Dit zorgt er voor dat alle wholesale klanten RFID tagged goederen ontvangen in de winkels. De focus is om een volledig en sterk fundament te leggen voor RFID binnen BESTSELLER. Zodra dit is behaald, zullen er meer functies worden geïntroduceerd die de processen verder zullen verbeteren en omnichannel-initiatieven mogelijk zullen maken. Omnichannel Naast de digital solutions die BESTSELLER op B2B-niveau aanbiedt, zijn er voortdurend nieuwe ontwikkelingen op B2C-niveau. BESTSELLER past momenteel in de eigen retail winkels zowel ‘ship from store’ als ‘order from store’ toe. Klanten kunnen in de winkel een bestelling plaatsen van artikelen die op dat moment niet fysiek aanwezig zijn. Het artikel kan vervolgens thuis bezorgd worden of worden opgehaald in dichtstbijzijnde winkel.

Duurzaamheid

Naast de voordelen die digitalisering biedt voor de klant en voor de interne processen van BESTSELLER, biedt het ook duidelijke duurzaamheidsvoordelen. Zo is VERO MODA nu vrijwel papierloos en de NOOS-catalogi 100% digitaal. Naast VERO MODA maken ook de andere merken binnen BESTSELLER ambitieuze stappen om samen met haar partners de toekomst digitaal toegankelijk te maken.

COVID-19

Tijdens de coronacrisis is BESTSELLER gestart met verschillende initiatieven om haar klanten toch te kunnen blijven ondersteunen. De organisatie van livestreams, ondersteuning bij social media en het creëren van content zijn hier belangrijke voorbeelden van. Naast de initiatieven op B2B-niveau zijn er ook op B2C-niveau stappen gemaakt. De Retail winkels van VERO MODA, VILA en PIECES zijn aan het begin van deze periode gestart met social selling. Hierbij wordt de collectie via het lokale account, op zowel Instagram als Facebook, verkocht.

Toekomst

Het aanbod van de digital solutions zal dit jaar nog worden uitgebreid met DIRECT NOW en een digital customer onboarding platform.

DIRECT NOW is een nieuw online universum binnen het bestaande DIRECT platform waarbij de customer journey vanuit een B2C oogpunt wordt benaderd. Er wordt niet alleen ‘best sold’ data gedeeld met de klant, maar er worden ook persoonlijke aanbevelingen gekoppeld aan het inkoopgedrag van de klant. Daarnaast heeft de klant een compleet overzicht van de volledige voorraad en pipeline van alle BESTSELLER merken.

Digital Fashion Days

Om klanten te ondersteunen bij de inkoop, doorverkoop, social media en de digitale tools van BESTSELLER, organiseert het bedrijf van maandag 7 september tot en met vrijdag 11 september de jaarlijkse Digital Fashion Days . Klanten worden deze dagen geïnformeerd via webinars, live streams, video's en andere presentaties.

Meer weten over de digital solutions die BESTSELLER biedt? Neem contact op via lisette.brookhuis@bestseller.com / 020-4564440