Boedelvoorraad Balr. naar Otrium

De handelsvoorraad van de failliette Balr. B.V. wordt verkocht via outletplatform Otrium. De curator van het faillissement maakt dit bekend in een persbericht. De flash sale zal 16 dagen duren.

"Na de faillietverklaring zijn de activiteiten van BALR. tijdelijk voortgezet. De voortzetting is in het belang van de gezamenlijke crediteuren. De resterende voorraad zal de komende periode aan consumenten worden verkocht. De samenwerking met Otrium ligt daarbij voor de hand: het platform heeft ruime ervaring met de verkoop van premium fashion collecties en een aanzienlijk bereik. Hierdoor kan de verkoop snel en transparant plaatsvinden”, aldus de curator in het bericht.

Halverwege augustus werd duidelijk dat het merk Balr. is overgenomen door Sumwon Studios uit Dubai. Sunwon Studios is een joint venture tussen Shein en Britse ondernemer en Misguided-oprichter Nitin Passi.