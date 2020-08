Boohtiek Limited edition knitwear collecties met een uniek design

Gelimiteerde, gebreide collecties voor een unieke beleving, dat is waar het Nederlandse modelabel Boohtiek voor staat. Van alle items worden slechts 150 stuks gemaakt; alle design zijn persoonlijk genummerd. De Kleurrijke ontwerpen en dessins worden in eigen atelier ontworpen. Zo kunnen winkels de klanten iets bijzonders bieden én houdt het modemerk zijn voetafdruk op het milieu zo klein mogelijk.

Botanic Lines voor SS21

Voor de nieuwe collectie ss21 zijn we geïnspireerd op de botanische vormentaal en het kleurgebruik van Matisse en het lijnwerk van Do-ho suh. Er is een spannend kleurenpalet ontstaan met o.a. marigold, azure blue, blush en mint, dit is kenmerkend voor de collecties van Boohtiek.

De artistieke invloeden zie je terug in eigen ontworpen prints en jacquards met exotische bloemen en planten. Het lijnenspel vertaald zich in streepdessins en zomerse ruiten. Door ons specialisme in knitwear ligt de focus op innovatieve structuren, details en kwalitatieve garen mixen. De ontwerpen ademen een vrouwelijk hedendaags silhouet in zachte duurzame materialen.

Vakmanschap met een duurzame insteek

Boohtiek is onderdeel van Pullco BV, een private label producent van hoogwaardig knitwear met meer dan 35 jaar ervaring. Dat vakmanschap zie je terug aan de manier waarop de kleding is gemaakt. Zo worden alle artikelen ‘fully fashion’ gebreid, oftewel: in vorm. Daardoor ontstaat er minder restafval in het productieproces. Dit is in lijn met onze visie op duurzaamheid en door de kleinschalige collectie blijven we bewust weg van de massaproductie.

Het merk gelooft in een samenwerking met lokale ondernemers die op zoek zijn naar iets unieks en waarde hechten aan de kleinschaligheid van Boohtiek. De collectie is vrij indeelbaar en daardoor kan een winkel gemakkelijk instappen.

Voor een Boohtiek beleving kijk ook op onze instagram.