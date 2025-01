Breng plezier terug in mannenmode

Het is nog niet zo lang geleden dat ingetogen luxe de boventoon voerde in onze kledingkasten. Na een aantal jaren van pandemie-geïnspireerd comfort en athleisure, voelde het goed om ons te richten op strakke silhouetten, luxe stoffen en logoloze styling. Bovendien was de hele esthetiek ook diepgeworteld in de popcultuur, met tv-series zoals 'Succession' die een krachtige invloed uitoefenden op wat we droegen.

Over Geschreven voor FashionUnited door Michael Fisher, VP of Menswear bij FS.

Meer over FS hier. Geschreven voor FashionUnited door Michael Fisher, VP of Menswear bij FS.

Ons team bij FS was eerlijk gezegd een beetje moe van de meme-geïnspireerde stijlen en de nadruk op eigenzinnigheid die we de afgelopen seizoenen zagen. Dit stond in sterk contrast met het nieuwe minimalisme dat we nu opmerken. De post-pandemische seizoenen vroegen om iets unieks en charmants om consumenten weer vreugde te geven, en de vele microtrends die onze sociale media overspoelden vulden een stilistische leegte terwijl de wereld weer op gang kwam. Maar uiteindelijk begon het allemaal nep en zielloos aan te voelen.

2025 is de tijd om de consument die hunkert naar authenticiteit te voorzien van romantiek, en durf ik te zeggen, een organische dosis plezier. Er is al zoveel duisternis, chaos en alledaagsheid in ons dagelijks leven en die elementen zijn de tegenpool van inspiratie.

Mannenmodeontwerper en stijlguru Aaron Levine vertelde onlangs aan Sharp magazine: "Ik ben het zo zat om mode opgedrongen te krijgen." Overspoeld worden met microtrends die op TikTok zijn ontstaan, is niet langer voldoende. Ze worden op veel manieren onecht en gekunsteld. De man van vandaag wil alle tegenstellingen op dagelijkse basis - chic en functioneel, comfort en zelfvertrouwen, en opvallende verfijning, en hij kan gemakkelijk in en uit elk van deze stromen, afhankelijk van zijn stemming. Extremen die een statement maken, kunnen zeker naast elkaar bestaan voor de moderne consument van vandaag.

Plezier als basis voor mode kan verschillende vormen aannemen. In onze nieuwe realiteit van de digitale wereld zien de romantiek van het aankleden en de basiskleding voor de werkdag, die zo onbekend zijn in ons dagelijks leven, er nu modieus uit, wat resulteert in een thema dat we 'Twisted Tradition' noemen, een knipoog naar traditioneel design dat surrealisme en verfijning in gelijke mate combineert. Met scheve proporties, overdreven silhouetten, afhangende schouders, hoge tailles, versterkte patronen en sterke contrasten in de details, is het een subversieve nieuwe manier om energie te blazen in klassieke mannenmode. Het werk van Jonathan Anderson bij Loewe is daar het perfecte voorbeeld van.

Loewe najaar 24. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Acteur Colman Domingo is een van de best geklede mannen op de rode loper. Hij neemt risico's, maar behoudt altijd een stijlvolle uitstraling die trouw lijkt aan zichzelf. Het mosterdgele Valentino Haute Couture-pak met een gouden tweed overjas dat hij droeg naar de Critic's Choice Awards was een van de beste looks van vorig jaar.

Colman Domingo aanwezig bij de 29e jaarlijkse Critics Choice Awards. 14 januari 2024. Credits: Frazer Harrison (Getty Images via AFP).

Chris Pine werd vorig jaar bekend om een veel funkier esthetiek, waaronder korte broekjes, vintage T-shirts, vesten en Birkenstocks, tijdens de promotie van zijn nieuwe film en regiedebuut, 'Poolman'. Geïnspireerd door "een leuke tijd", legde hij zijn geëvolueerde look uit in de Jimmy Kimmel Show door te zeggen: "Het leven is te moeilijk. Als het je aan het lachen maakt om een funky citroenbroek aan te trekken, [doe het dan]".

Deze nieuwe vorm van maximalisme hoeft ook niet extravagant te zijn. Er is een meer ingetogen laag die mannenmode overneemt, die "net genoeg" is om op te vallen, leuk te zijn en je goed te voelen zonder overdreven of onnodig te zijn. Vaak betekent het dat een aanpassing aan een vorm of kleur op een verder klassiek canvas een look naar een hoger niveau tilt. We bevinden ons in het tijdperk van de bewerking, dus dat betekent dat we slimmer zijn geworden over welke "hoofdrolspeler-energie" we willen uitstralen, wanneer dat gebeurt en aan wie.

Streetwear is een categorie die een volledige terugkeer naar opsmuk en glamour ziet. Vorige maand schreef de New York Times nog over atleten die geïnspireerd zijn door de "Liberace-look" en met strass-steentjes bezette basics dragen op wedstrijddagen, zoals het met strass-steentjes bezette Balmain-bomberjack van 6.500 Amerikaanse dollar (omgerekend 6.305 euro). "Mensen willen niet meer saai zijn", zei stylist Eric McNeal. "Mensen willen dingen die opvallen, dingen die echt een statement maken", vervolgde hij.

Balmain OFF25 Resort Herencollectie. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een ander aspect van mannenmode dat steeds meer plezier uitstraalt, al op een subtielere manier, is formele kleding. Voor het najaar van 2025/2026 zien we, geïnspireerd door recente Saint Laurent-shows, een nieuwe trend die wij 'Tailored Opulence' noemen. Dit is een verschuiving in design waarbij we een gezellige, luxe benadering van kleding zien. Formaliteit komt terug, en dit spreekt vooral de consument aan die moe is van de saaie athleisure-stijl. Er is iets hedonistisch en bijzonder aan zijdeachtige stoffen, gedrapeerde tailoring en glanzende lagen. Door power dressing opnieuw in de spotlight te zetten, benadrukt deze designverschuiving de romantiek en mystiek die de oorsprong van mannenmode zo boeiend maakt. Het is die energie van de hoofdrolspeler die mannen weer plezier laat hebben in het aankleden, ongeacht het moment van de dag of de locatie. Het is filmische styling en dagelijks drama die ons wegtrekt uit de sleur van normcore, gorpcore en andere zielloze "-cores".

Amiri najaar 24. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Meer dan kleur, meer dan patroon en meer dan geëvolueerde silhouetten, is persoonlijkheid meer dan wat dan ook in de mode. Consumenten hunkeren naar een nauwere band met zichzelf en ze willen die intimiteit op een gedurfde en energieke manier laten zien. De wereld kan even alledaags als chaotisch zijn, en deze impuls van speelsheid en alledaagse energie geeft ons tenminste iets om elke dag naar uit te kijken.

De "stealth wealth"-look is dood, leve de leuke mode.

Dries van Noten, voorjaar 25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight