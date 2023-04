Bristol biedt opgeknapte sneakers aan in samenwerking met Rotterdamse startup Wear

Opgeknapte tweedehands sneakers van de Rotterdamse startup Wear zullen vanaf komende zaterdag ook in de Bristol winkels in Zaandam en Beveren te verkrijgen zijn, zo kondigt Bristol vandaag aan in een persbericht.

Bristol zegt de samenwerking met Wear te zijn aangegaan om duurzame mode voor meer consumenten tegen een goede prijs beschikbaar te maken. Opgeknapte Wear sneakers van verschillende merken zullen bij Bristol voor tussen de 29,95 en 59,95 euro te verkrijgen zijn.

De samenwerking is voor beide partijen een experiment, “maar wel een met enorme potentie”, zo staat in het persbericht vermeldt. “Als we merken dat onze klanten hier blij van worden, sluiten we niet uit dat we dit bij meer winkels gaan introduceren”, aldus Elise Vanaudenhove, CEO van Bristol.

Lorenzo van Galen, mede-oprichter van Wear, voegt daaraan toe: ''Voor ons is dit nu al een hele mooie stap en als dit succesvol uitpakt, is dat een belangrijke bevestiging. Het zou een grote impact kunnen hebben op de groei van Wear.”

Afgelopen november haalde Wear nog een kapitaalinjectie binnen, die ze naar eigen zeggen zouden willen gebruiken om in e-commerce te investeren en meer nieuwe vestigingen te openen. Amsterdam zou hierbij volgens mede-oprichter Pim Roggeveen bovenaan het lijstje staan, zo deelde hij destijds met FashionUnited. In juni vorig jaar opende Wear, nadat ze voorheen een tijdelijke winkel hadden om hun concept te bewijzen, hun eerste vaste eigen winkel in Rotterdam.

Bristol is niet de eerste retailer die een samenwerking aangaat met Wear. Ook Sellpy, een online platform voor tweedehands kleding, bood een selectie aan Wear sneakers aan.