bugatti's 'Brand-Universe' aanpak: in gesprek met CBO Florian Wortmann

Met een heldere visie, een alomvattende herpositionering en de gedrevenheid van Chief Brand Officer (CBO) Florian Wortmann bevind bugatti zich op het juiste pad. Het traditionele merk uit Herford bevindt zich midden in een transformatieproces, met de focus op emotionele merkvoering, een uniforme merkbeleving en de verbinding tussen erfgoed en innovatie.

Onder leiding van Wortmann, die in oktober 2023 het roer overnam, presenteert bugatti zich als een merk dat zijn roots behoudt en tegelijkertijd moedig nieuwe wegen inslaat. In een exclusief gesprek met FashionUnited onthult Wortmann hoe het label door strategische herpositionering, moderne brand building en innovatieve concepten een leidende positie in de internationale modewereld nastreeft.

Chief Brand Officer met visie

Wortmann brengt een aanzienlijke carrière en heldere perspectieven met zich mee. Ervaringen bij gerenommeerde merken zoals Baldessarini, CG Club of Gents en Peek & Cloppenburg hebben hem gevormd, maar bugatti is voor hem een bijzondere uitdaging. "Ik heb voor bugatti gekozen omdat ik de potentie van het merk zag. Alleen de merknaam heeft in Duitsland al een naamsbekendheid van meer dan 80 procent – dat is uitzonderlijk", legt Wortmann uit.

Zijn doel: bugatti van een goede productleverancier transformeren naar een emotioneel, wereldwijd toonaangevend 'Brand Universe'. "We willen niet langer volgers zijn, maar merk-leiders. Daarvoor hebben we een heldere merkwereld nodig die zowel eindconsumenten als onze partners in de detailhandel aanspreekt."

Terug naar de roots met een moderne twist

bugatti bevindt zich in een fase van verandering, gekenmerkt door een duidelijke heroriëntatie op de eigen roots. De nieuwe merkstrategie is gebaseerd op passie, genieten en gemeenschap – kernwaarden die diep in het DNA van het merk verankerd zijn. "Deze eigenschappen weerspiegelen de Italiaanse levensstijl die bugatti altijd al heeft omarmd. Het gaat erom het moment te koesteren, verbindingen te leggen en emoties op te wekken", aldus Wortmann.

De link met de Italiaanse levensstijl is geen toeval. Al in de jaren '70 legde bugatti met de beslissing om het merk internationaal te positioneren de basis voor een toekomstvisie die tot op de dag van vandaag standhoudt. De merknaam werd destijds gekozen aan de hand van het Italiaanse telefoonboek. "De oprichter realiseerde zich toen dat een internationaal klinkende naam en een duidelijke focus op kwaliteit en stijl de basis vormen voor internationaal succes. Precies daar knopen we nu bij aan." Daarbij blijft de ambitie duidelijk: hoogwaardige mode en emoties toegankelijk maken, zonder elitair over te komen.

Florian Wortmann Credits: bugatti

Naast de heroriëntatie op de roots, volgt bugatti een consequent moderne koers. Een van de belangrijkste veranderingen was de overgang van een productgerichte naar een merkgedreven strategie. "Vroeger ging het vaak om omzet ten koste van alles. Nu vragen we ons af: past dit bij ons als merk? Is dit authentiek? We willen geen snelle reactie meer leveren op elke concurrentiestrijd, maar ons onderscheiden door helderheid en kwaliteit", benadrukt Wortmann. bugatti positioneert zich hierbij bewust als "bridge brand", die een brug slaat tussen eigen merken en high-end merken zoals Boss en Tommy Hilfiger.

Deze aanpak weerspiegelt zich ook in de manier waarop de doelgroepen worden aangesproken. bugatti richt zich op het opwekken van emoties en tegelijkertijd het bewaren van de balans tussen toegankelijkheid en waarde. "Onze klanten moeten het gevoel hebben dat ze voor hun geld niet alleen een geweldig product krijgen, maar ook een premium-ervaring. Dat lukt ons door hoogwaardige materialen, modern design en een duidelijke beeldtaal."

Uniforme merkbeleving

Een essentieel onderdeel van de nieuwe strategie is de one-face-omnichannel-aanpak, die ervoor zorgt dat klanten bugatti op een consistente manier ervaren via alle kanalen – online, in de detailhandel of in eigen winkels. "Ons doel is dat het merk overal hetzelfde wordt waargenomen en een uniform gevoel geeft. Zo creëren we vertrouwen en versterken we de band met onze partners en klanten", legt Wortmann uit.

bugatti is vandaag de dag vertegenwoordigd in meer dan 50 landen, met sterke markten in de DACH-regio, de Benelux en Italië. Maar internationale expansie blijft een belangrijk onderdeel van de strategie. "We zien veel potentieel in markten zoals het Midden-Oosten en het Verre Oosten, waar onze merknaam veel uitstraling heeft", aldus Wortmann. Tegelijkertijd werkt bugatti aan het terugwinnen van marktaandeel in bestaande markten. "In de detailhandel hebben we terrein verloren, maar we vechten terug. Ons doel is niet alleen relevant te zijn, maar onmisbaar", benadrukt de CBO.

De Duitse showrooms in Hamburg, München en Düsseldorf spelen daarbij een sleutelrol. "Onze showroom in Düsseldorf met meer dan 1.000 vierkante meter is een kernstuk van onze presentatie in Duitsland. Hier laten we zien hoe bugatti er vandaag de dag uitziet en waar we naartoe willen", legt Wortmann uit.

Emotionele merkbelevingen heruitgevonden

Een hoogtepunt van de nieuwe merkstrategie was de overname van het Rivoire Café tijdens de herenmodebeurs Pitti Uomo . Drie dagen lang werd het café volledig omgetoverd tot een bugatti-ervaring, met gepersonaliseerd servies, een eigen menukaart en een exclusieve uitwisseling met partners. "Het café was een groot succes. Het was niet zomaar een bijeenkomst, maar een emotionele ervaring die ons merk tastbaar maakte", zegt Wortmann enthousiast. Deze vorm van ervaringsmarketing zal in de toekomst een grotere rol spelen. "We denken na over hoe we dergelijke formats verder kunnen ontwikkelen om het merk bugatti nog meer te laten leven."