‘Circulaire en duurzame producten in populariteit gestegen, maar hoge prijs blijft obstakel’

De interesse voor zowel het kopen van circulaire en duurzame producten, als het lenen, huren of leasen daarvan is sterk toegenomen onder Nederlandse consumenten. Echter blijft de hoge prijs van producten of diensten nog wel een obstakel, zo blijkt uit onderzoek van ABN Amro.

Consumenten hebben wel een specifieke verwachting als het aankomt op de prijs van tweedehands of refurbished items. Zo vindt ruim 60 procent van de respondenten dat deze producten minstens 25 tot 50 procent goedkoper moeten zijn dan nieuwe producten. Wanneer het gaat om ‘duurzame producten’ in het algemeen, dan vindt 50 procent van de deelnemers dat deze 5 tot 20 procent goedkoper moeten zijn. Onder de noemer ‘duurzame producten’ schaart het rapport producten die op een milieu-, mens- en diervriendelijke manier zijn geproduceerd.

Nederlandse consument heeft producten nog steeds liever in eigen bezit

Hoewel het animo voor lenen, huren of leasen van producten hoger ligt dan in een eerder gelijkaardig onderzoek van ABN Amro in 2017 , geeft de Nederlandse consument nog steeds de voorkeur aan het kopen van duurzame en circulaire producten. “Consumenten hebben kennelijk nog de voorkeur om producten in eigen bezit te hebben,” aldus het rapport.

Het rapport van ABN Amro geeft wel duidelijk mee dat consumenten behoefte hebben aan informatie over de kwaliteit, herkomst en levensduur van producten. Zo vinden vooral jongeren het maken van duurzame keuzes te duur en vinden ouderen het juist moeilijk om te beoordelen of producten echt circulair en duurzaam zijn. “Retailers moeten dus vooral duidelijk maken wat de positieve impact van circulaire producten is, bijvoorbeeld door producten van een erkend keurmerk te voorzien of de ecologische voetafdruk in kaart te brengen. Ook het aanbieden van garanties of proefperiodes kan twijfelaars over de streep trekken. Daarnaast is het trainen van medewerkers cruciaal om klanten voor circulaire producten te interesseren en tot ander gedrag te verleiden,” aldus Henk Hofstede, Sector Banker Retail bij ABN Amro in het rapport.

Nederlandse consument staat positiever ten opzichte van circulaire bedrijfsmodellen

Ook wordt kleding in het bijzonder meerdere malen uitgelicht in het rapport. Kleding wordt van alle tweedehands producten het meest gekocht. Net als in 2017 waren de redenen om tweedehands kleding te kopen ‘geldbesparing, beter voor het milieu en niet het nieuwste van het nieuwste willen’. De populariteit van tweedehands kleding groeit snel onder de groep tussen de 18 en 29 jaar. 40 procent van deze groep koopt wel eens tweedehands kleding. Ook zijn er steeds meer plekken waar tweedehands of pre-loved kleding te koop is. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel van april 2023 bleek dat het aantal tweedehands kledingwinkels de afgelopen tien jaar met 27 procent is gestegen.

Waar kleding juist heel populair is in het tweedehands veld, is het het minst populair op het gebied van leasen. Uit het onderzoek van ABN Amro blijkt dat 73 procent van de respondenten niet openstaat voor het leasen van kleding. Maar 14 procent geeft aan er wel voor open te staan.