Coach debuteert op gamingplatform Roblox

Luxemerk Coach is vanaf vandaag aanwezig in de virtuele gamewereld. Dit laat het bedrijf weten op hun website. Het bedrijf heeft een deal met het sociale avatarplatform Zepeto en het digitale gameplatform Roblox en is daarmee het meest recente merk dat een stap waagt in de virtuele wereld van spelletjes.

Roblox heeft aanzienlijk veel aandacht gekregen van merken. Het platform heeft een gemeenschap van 29 miljoen actieve gebruikers (veelal Gen Z) die dagelijks naar de virtuele wereld gaan om te spelen, te socializen en hun eigen avatar te creëren.

Coach wil met zijn aanwezigheid op Roblox en Zepeto “een ruimte creëren waar mensen hun individualiteit en stijl kunnen uiten in een omgeving waar ze zich het meest thuis voelen,” aldus Sandeep Seth, de Global Chief Marketing Officer van Coach, in een persbericht. Bijzonder is dat 84 procent van de Gen Z-gebruikers zegt dat de stijl van hun avatar hun koopgedrag in de fysieke wereld beïnvloedt, aldus Roblox op basis van eigen onderzoek.

Op Instagram laat Coach zien hoe zijn aanwezigheid op Roblox en Zepeto eruitziet. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende virtuele werelden: "Find Your Courage", "Colourful World", "Summer World" en "Floral World". In die werelden kunnen gebruikers hun avatars stylen met Coach-producten, waaronder de Tabby Coach-tas uit de jaren 70.