De aftrap van de digitale Haute Couture week in Parijs

Terwijl het coronavirus de Haute Couture Week heeft gedwongen om digitaal plaats te vinden voor het lente/zomer 2021 seizoen, bevestigt het officiële schema van de Parijse modeweek dat 28 modehuizen zullen deelnemen.

De Haute Couture Week vindt plaats van vandaag, 25 januari, tot 28 januari en onder andere Chanel, Dior, Giambattista Valli, Giorgio Armani Privé, Iris Van Herpen, Valentino, en Viktor en Rolf zullen hun collecties tonen.

Door de huidige problemen met het coronavirus heeft Jean-Paul Gaultier zijn couturecollectie van Sacai’s Chitose Abe moeten uitstellen en heeft het in Londen gevestigde couture- en prêt-à-porterlabel Ralph and Russo zijn presentatie moeten afzeggen, maar er zijn nog genoeg andere langverwachte lanceringen te ontdekken.

Kim Jones zal op 27 januari zijn womenswear-debuut maken voor Fendi Couture met een show die live uitgezonden zal worden op de website en social media-kanalen van het Italiaanse modehuis. Jones, die in september werd aangesteld als artistiek directeur van de haute couture, prêt-à-porter en bontcollecties voor vrouwen bij Fendi, heeft al iets prijsgegeven van zijn aankomende collectie: parelmoeren chiffon en uitgebreide juwelen kunnen we onder andere verwachten in zijn debuut.

Kim Jones maakt womenswear-debuut voor Fendi tijdens Haute Couture Week

Ook Alber Elbaz zal zijn langverwachte terugkeer in de mode maken als gastlid van de Fédération de la Haute Couture et de la Mode met zijn joint venture met Richemont, AZ Factory. Het nieuwe luxelabel van Elbaz, dat “oplossingen voor de vrouw van vandaag” biedt, zal op 26 januari zijn eerste items laten zien.

Andere nieuwkomers op het programma zijn de 24-jarige Charles de Vilmorin, die zijn couturedebuut op maakt op 27 januari, nog geen jaar na de lancering van zijn label. Daarnaast zal ook S.R.Studio.LA.CA. by Sterling Ruby debuteren, op 28 januari.

Er nemen dit seizoen tien mensen deel die lid zijn van de Chambre Syndicale de la Haute Couture leden deel - Alexandre Vauthier, Alexis Mabille, Chanel, Christian Dior, Giambattista Valli, Julien Fournié, Franck Sorbier, Maison Margiela, Schiaparelli, en Stéphane Rolland.

Daarnaast zijn er vijf corresponderende leden (modehuizen buiten Frankrijk, red), waaronder Fendi Couture, Giorgio Armani Privé, Iris Van Herpen, Valentino, en Viktor en Rolf, naast dertien uitgenodigde leden - Aelis, AZ Factory, Aganovich, Azzaro Couture, Charles de Vilmorin, Christophe Josse, Imane Ayissi, Julie De Libran, Rahul Mishra, Rvdk Ronald Van Der Kemp, S.R. Studio. LA.CA., Yuima Nakazato, en Ulyana Sergeenko.

De Fédération de la Haute Couture et de la Mode voegde er ook aan toe dat vier Haute Joaillerie huizen zich deze week bij de evenementenkalender hebben gevoegd - Anna Hu, Boucheron, Chanel Joaillerie, en De Beers.

Beeld: Fendi Facebook

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.