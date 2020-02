De drie grootste trends van CIFF AW20/21

Kopenhagen - Een week vol mode in Kopenhagen is weer gepasseerd. Met CIFF (Copenhagen International Fashion Fair), Revolver en Copenhagen Fashion Week was er genoeg inspiratie op te doen. FashionUnited werd door de organisatie van CIFF uitgenodigd voor een bezoek aan de Deense hoofdstad en de modebeurs. Op de beursvloer waren diverse trends te spotten door de oplettende bezoeker, maar voor wie druk bezig was met inkopen en andere evenementen, maakte CIFF het extra makkelijk. Namelijk met een speciale trend area voor AW20/21 waarin de drie grootste trends op de vloer door middel van items van deelnemende merken werden getoond. Een overzicht mét de bevindingen van FashionUnited’s eigen team.

Speciaal voor CIFF identificeerde trendbureau Spott samen met Nu en Dans Mode & Textil trend thema’s onder de deelnemende merken. Op een rij: earth activist, modern heritage en space sport.

CIFF AW20/21 trend: Earth Activist

Uniformen en workwear zijn nog steeds heel aanwezig in het mode landschap. De evolutie van workwear is al meerdere seizoenen te zien op catwalks en de effecten van deze trend sijpelen steeds verder door naar meerdere ready-to-wear collecties. Workwear en uniformen werken volgens Spott als een manier om het gevoel van een gemeenschap op te roepen, een gevoel van samen zijn. De kleding heeft een focus op comfort en functionaliteit. Zowel casual als klassieke elementen komen voor in deze trend, maar de algemene tendens is dat de earth activist vrij neutraal is. Zowel in kleur als in details. Het is als het ware een tegenreactie op de overdadige en over de top trend. Klassieke elementen die te vinden zijn in deze trend worden dan ook afgezwakt en verzacht.

Duurzaamheid speelt, zoals door de naam wel enigszins te verwachten is, een grote rol in deze trend. Duurzame stoffen, optimalisatie van productie en het hergebruik van stoffen zijn thema’s die binnen dit thema spelen. Op de beurs zijn dan ook veel merken te vinden die de duurzame aspecten van hun merk of lijn aanprijzen. Soms gaat dit over het gebruik van duurzame modematerialen, maar er zijn ook merken van wie de collectie altijd te combineren is met de voorgaande.

CIFF AW20/21 trend: Modern Heritage

Zowel in dames als in herenmode komt de invloed van de Renaissance terug, hoewel uit deze per segment anders. De ballonmouw is bij de dames groot vertegenwoordigd, bijna alle stands op CIFF heeft wel minstens één item met een ballonmouw. Tel daarbij nog uitbundige kragen bij op en het plaatje van de renaissance is compleet. Vooral een Peter Pan kraag is in diverse uitvoeren te spotten in de stands en tijdens de modeshow van Ganni op donderdagavond tijdens Copenhagen Fashion Week.

Onderste twee foto’s: Ganni AW20.

Een opvallende trend te spotten door ondergetekende is de licht-transparante strokenjurk, lang of midi, met ballonmouwen en een polkadot print. Eerder in het najaar van 2019 al gespot bij H&M in Stockholm, maar nu bij ook te zien bij diverse damesmodemerken op de modebeurs in Kopenhagen. Kant, ruches en tulle zijn veel te zien onder de noemer van ‘modern heritage’. Prints gaan van bloemen naar heritage motieven uit de Britse jacht en hippische wereld. Denk daarbij aan ruiten. Deze trend die terug pakt naar het verleden leunt op stoffen zoals tweed, wol, zijde en velours.

Bij de mannen moet meer worden gedacht aan wijde broeken met plooien, de herintroductie van de spencer en referentie naar college style door bijvoorbeeld print motieven en emblemen. Niet voor niets kopte diverse media na de mannenmodeweken over de terugkeer van de moderne Dandy en werd de term ‘Neo Bourgeois’ een seizoen geleden al gebruikt om modeshows te omschrijven. Waar komt dit nu op neer? Formeel met een vleug casual. Bij de mannen, zoals ook bij de vrouwen, komen veel referenties uit de Britse jacht en hippische wereld.

CIFF AW20/21 trend: Space Sport

Lyst, online mode zoekmachine, voorspelde het al: in 2020 komt de space age terug . “Met vier missies naar Mars, het testen van de SpaceX herbruikbare raket en een nieuwe generatie van ruimtevaartuigen die in 2020 klaar zijn, zal het intergalactisch worden,” aldus Lyst afgelopen december. Nu komt de referentie naar ruimtevaart ook terug bij de trendvoorspelling van Spott op de beursvloer. Deze trend is een mix van ruimtevaart en de sport wereld. Belangrijk voor deze look is een groot volume, te linken aan de stijl van een astronaut. Kleuren gaan van wit naar fel groen, roze, en rood-oranje. Volume kan gecreëerd worden met gewatteerde tassen en broeken naast de overduidelijk gewatteerde jassen.

Beeld: FashionUnited/Caitlyn Terra