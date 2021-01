De kracht van storytelling: met Amsterdenim koop je ‘een stukje Amsterdam’

Of het nu een spijkerbroek is of een T-shirt met een originele print, achter ieder ontwerp uit de collectie van Amsterdenim schuilt een verhaal. En er zijn nogal wat verhalen te vertellen over jeans en de stad Amsterdam met zijn rijke historie. De slogan van het in 2014 opgerichte merk is dan ook niet voor niets: met Amsterdenim koop je een stukje Amsterdam.

Stad van vrijheid

Wat Amsterdam en denim verbindt is vrijheid, laat algemeen directeur Ewout Key Rameijer weten. De jeans is van oorsprong werkkleding en is sinds jaren vijftig populair geworden als casual kleding, dankzij filmsterren als James Dean en Marlon Brando. “Tegenwoordig dragen zowel de bouwvakker als de bankier een spijkerbroek”, aldus Rameijer. “Datzelfde geldt voor het T-shirt: een bluejeans met een wit T-shirt erboven is een klassieke combinatie. Waar T-shirts tot na de Tweede Wereldoorlog nog als ondergoed werden bestempelt, draagt nu zelfs die bankier een T-shirt ook zonder overhemd, in zijn vrije tijd. De ultieme democratisering van de mode. Dat rebelse, die diversiteit, ook dat is typisch Amsterdams.”

Denim City

De merknaam Amsterdenim toont de sterke band tussen Amsterdam en denim. Het logo weerspiegelt de spitse daken van de Amsterdamse grachtenpanden, maar je kunt er ook de zeilen van schepen en de drie Amsterdamse kruisen in herkennen. Rameijer: “We koppelen de geschiedenis van Amsterdam – als handelsstad en vrijplaats voor allerlei culturen en creatieve disciplines – aan wat Amsterdam nu is: een echte denimstad. Dat laatste is te danken aan de goede infrastructuur en de vele creatieve mensen die in Amsterdam wonen en werken. Om die reden hebben grote jeansmerken als Pepe Jeans en Tommy Hilfiger zich hier gevestigd. Sinds 2015 heeft Amsterdam zelfs een Jean School. Het maken van jeans is vrij specialistisch.”

Hang naar avontuur

Typerend voor Nederland, en zeker ook voor Amsterdam, is de hang naar avontuur. De handelsgeest. Ook daar zijn tal van boeiende verhalen over te vertellen. Als voorbeeld noemt Rameijer een baseball T-shirt uit de collectie van Amsterdenim. De achterzijde is voorzien van de ludieke rugtekst ‘Jan-Kees’. Een knipoog naar de bekende New Yorkse sportploeg Yankees. “New York werd gesticht als Nieuw-Amsterdam. En nog altijd zie je het DNA van de Amsterdammers terug in de mentaliteit van de New Yorkers. De eerste kolonisten waren botte Hollanders. Wij staan bekend als superdirect. Die branie, die je ook arrogantie zou kunnen noemen, hoort bij Amsterdam. Als modemerk verkopen wij zelfvertrouwen.”

Boegbeeld Douwe Bob

De ‘persoonlijke belichaming’ van het merk Amsterdenim is Douwe Bob. De zanger was al langer het gezicht van het merk en is sinds kort ook mede-eigenaar. “Een knappe gozer, die ook model had kunnen zijn. Maar de getatoeëerde artiest heeft ook een donkere kant,” geeft Rameijer aan. “En die mooie blauwe ogen natuurlijk hè. Dat is een goede match met jeans.” Douwe Bob houdt van paardrijden, motorrijden en varen. Hij is liefhebber van jeans én pakken. Elke man wil jong en stoer zijn, maar ook als smaakvol worden gezien. Als man van de wereld. Zoals Amsterdam een ruig imago heeft, maar in feite een uit de kluiten gewassen dorp is, beschikt Douwe Bob over de zeldzame combinatie van de ‘ideale schoonzoonuitstraling’ en een rafelrandje.

Tulpen en indigo

Voor lente/zomer 2021 presenteert Amsterdenim een pocketcollectie in samenwerking met Douwe Bob. Deze bestaat uit items met prints van zijn tatoeages. Eyecatcher is de Carolus-print met tulpen en de indigofera-plant, die jeans zijn blauwe kleur geeft. Deze print verbeeldt Amsterdenim perfect: tulpen uit Amsterdam en indigo. De naam verwijst naar Carolus Clusius, de Vlaamse arts en botanicus die de tulp rond 1600 in Nederland introduceerde. De print is terug te vinden op T-shirts, Hawaï-shirts, longsleeves, boxershorts, strandshorts, riemen en tassen. Rameijer: “Veel modemerken spelen op safe, je ziet in het huidige straatbeeld veel zwart en Scandinavisch minimalisme. Juist daarom vonden we het leuk om uit te pakken met een kleurrijke bloemenprint, waarmee we een positieve boodschap willen verspreiden.”

Groeidiamant

Amsterdenim wordt verkocht bij zo’n honderd winkeliers, waarvan de helft zich in het buitenland bevindt. Van multibrandstores tot blauwe winkels gespecialiseerd in denim en de zogenaamde weidewinkels, zoals Elinga Mode in Drachten, Henk ter Horst in Almelo en Mijn Modewereld in De Wijk. Daarnaast heeft het merk een flagshipstore in Magnaplaza en een eigen webshop. De ambitie is om dat winkelnetwerk uit te breiden, aldus Rameijer. Onder meer in Duitsland, waar denim uit Amsterdam een goed imago heeft. “We hebben ook afspraken staan in New York, maar die staan even in de koelkast. Verder zijn we een samenwerking aangegaan met Wiseguy Originals, wat resulteerde in onze eigen jeansbretels. In dat soort licenties zie ik volop groeimogelijkheden.”

Amsterdenim inkopen als retailer? Ontdek de collectie op de FashionUnited B2B Marketplace .

Foto credits: Douwe Bob.

Fotograaf: Tim Kasper.