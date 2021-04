De nieuwe Lyst-index: de pyjama-piek is voorbij

Beeld: The North Face x Gucci

Aan de tijd van joggingbroeken, sloffen en sjaals komt langzamerhand een einde, zo blijkt uit de meest recente Lyst-index, die vandaag verscheen. Onder de populairste producten van het kwartaal waren verschillende sneakers in knalkleuren, gifgroene Attico-muiltjes met hak, een asymmetrische mini-jurk met spaghettibandjes - en de roodsatijnen Prada-haarband die dichter Amanda Gorman droeg bij de inauguratie van Joe Biden.

Shoppingplatform Lyst analyseerde traditiegetrouw het shopgedrag van consumenten in het laatste kwartaal, aan de hand van online data, zoals clicks, likes en zoekopdrachten. Lyst concludeerde dat consumenten ‘zin hebben om erop uit te gaan, zich willen uiten en weer eens iets anders willen dan sweaters’. Tekenend is het stijgende aantal online zoekopdrachten voor hoge hakken en jurken, die in het afgelopen kwartaal met respectievelijk 163 procent en 222 procent stegen.

In de categorie mannenmode waren de futuristische Yeezy 450-sneakers de winnaars van het seizoen. Ook Bruno Cucinelli’s denim overhemd was populair, volgens Lyst typerend voor de geleidelijke terugkeer naar kantoren en sociale afspraken.

Opvallend was ook het effect van de inauguratieceremonie van president Biden op de online modewereld. Niet Biden zelf, maar Amanda Gorman en Bernie Sanders stalen de show: na het indrukwekkende optreden van Gorman steeg de vraag naar rode haarbanden met 560 procent. Sanders’ gebreide wanten waren overal op het internet terug te zien in memes, maar het was zijn Edgecomb-outdoorjas die het tot in de lijst van de tien meest populaire mannenproducten haalde.

Samenwerking met The North Face houdt Gucci stevig op eerste plaats Lyst-index

Gucci was wederom het populairste merk van het kwartaal, gevolgd door Nike en Dior, beiden nieuwkomers in de top-tien. Gucci lanceerde een succesvolle samenwerking met The North Face ; een gewatteerde jas uit de collectie werd het meest gewilde item onder vrouwen. Het merk hulde Billie Eilish en Harry Styles in iconische looks voor de Grammy’s, en een foto van Adam Driver en Lady Gaga in Gucci - op de set van de aankomende film ‘House of Gucci’ - kon rekenen op zo’n 4,3 miljoen likes wereldwijd.

Nike zag de laatste maanden een stijging van 59 procent in online verkopen, onder meer gestimuleerd door de publiciteit rondom de innovatieve handsfree sneakers die het merk deze winter lanceerde. Dior verscheen eerder niet in de Lyst-index vanwege het afwijkende distributiemodel van het merk, maar de vraag naar tweedehands Dior en de hoge zoekcijfers uit externe databases die in de ranglijst werden meegenomen maakten het merk ‘onmogelijk te negeren’, aldus Lyst.

In de merkenranglijst wisselden merken als Balenciaga, Moncler, Versace, Givenchy, Bottega Veneta, Vetements en Off-White verder vooral van plaats.