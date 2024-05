De regels herschrijven met een rebelse pen: Dit zijn de denimtrends voor FW25/26

Op denimbeurs Kingpins draait het niet alleen om denim inkopen en netwerken. Er kan worden gesteld dat bezoekers de trendpresentatie van Denim Dudes, door Amy Leverton en Shannon Reddy, iedere editie weer weten te vinden. De seminarruimte op de eerste verdieping van de beurslocatie SugarCity in Halfweg stroomt een half uur voor de trendpresentatie vol - hier en daar zoeken geïnteresseerden zelfs een staplaats aan de zijkant. Duidelijk is dat iedereen zin heeft in een sneak peak van de denimtrends voor FW25/26.

Leverton en Reddy vertellen hun trendverhaal aan de hand van vier verhalen, waarbij Generatie Z het bedrijfsleven betreedt, politieke statements worden gemaakt, terug wordt verlangd naar het jaar 2014 en individuele stijl belangrijker wordt dan ooit. De rode draad van de vier verhalen luidt: We moeten ons niet afvragen wanneer het goedkomt, maar hoe we ons navigeren in het nieuwe normaal zonder opgebrand te raken. Kortom, we gaan de regels hervormen.

Avant Activist

In Avant Activist herschrijft Generatie Z de regels. De generatie van jongvolwassenen die nu tussen de 12 en 26 jaar oud zijn, betreedt het werkveld en verkent ‘de dood van de oude wereld en een nieuw begin’. In dit verhaal wordt de roze bril afgezet en plaats gemaakt voor gevoelens die komen kijken bij instabiliteit, desillusie en frustratie. Door de regels te herschrijven wordt een nieuw hoofdstuk in de modegeschiedenis ingeluid, waarbij eclectische ontwerpen, zelfexpressie, betekenisvolle items en het bewust delen van verhalen met een rebels randje centraal staan.

Leverton en Reddy halen in dit verhaal het pensioen van Dries van Noten aan. De Belgische modeontwerper kondigde tijdens zijn vertrek bij zijn gelijknamige modelabel aan dat het tijd is om ‘de ruimte te geven aan een nieuwe generatie talenten om hun visie aan het merk te geven’.

Avant Activist borduurt voort op de Resurgence-trend uit de SS25-trendpresentatie , waarbij Generatie Z ‘design’ al opnieuw definieerde door in de archieven te duiken van merken zoals Sean John en Karl Kani. Als regel geldt nu: Laat je zelfexpressie spreken. In denim betekent dat, dat er wordt gespeeld met proporties, maar ook dat er ruimte komt voor experimenten op het gebied van vakmanschap, details en creatieve twists. Modemerken dienen niet langer meer als voorbeeld. Een merk dat deze trend al goed naar voren brengt is Stamm.

Stamm. Fall Winter 2024, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Reframed Archives

Dit verhaal sluit aan op Low-Key flex uit het SS25-seizoen waar mensen hun rijkere tegenhanger nog probeerden bij te benen, maar daardoor ‘verdronken’ om de financieel-elitaire groep bij te houden. Het werd tijd om de eindeloze kapitalistische cyclus te doorbreken.

Reframed Archives gaat nog een stap verder en laat alle teugels vieren. Er wordt gesproken over een ‘anti-trend-beweging’, waarbij celebrity-mode, consumentisme en direct genot tegenover persoonlijkheid en authenticiteit komen te staan. Het betekent dat de modegeschiedenis wordt hervormd door een rebelse en onbevangen generatie. Men gaat op onderzoek in de wereld om zich heen.

In kledingcodes betekent dat: kleding moet makkelijk toegankelijk zijn en authenticiteit uitstralen. Of het nu gaat om persoonlijke details, merken die opnieuw worden uitgevonden of de jort (jeans short) - laars-combinatie, een outfit moet door iedereen gedragen kunnen worden en lekker zitten. Dries van Noten en Tommy Hilfiger lieten dit in hun laatste FW-shows al zien.

Beeld 1 en 2: Dries Van Noten. Fall Winter 2024, Ready to Wear. Beeld 3: Tommy Hilfiger. Fall Winter 2024, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Terminally_Online

Voor Terminally_Online stappen we, zoals te verwachten, in de digitale wereld. Online worden trends sneller en krachtiger neergezet dan op de catwalk, zo klinkt het. En terwijl de trend-cyclus steeds sneller lijkt te gaan, worden diverse modetrends uit de geschiedenis herhaald. Het resultaat: een beweging waarbij een ‘alles kan’-mentaliteit wordt aangenomen als het gaat om persoonlijke stijl en dagelijkse kleding. Hierbij moet gedacht worden aan gewaagde en extreme esthetieken.

In modetaal wordt hier gesproken van futuristische looks met een nostalgisch randje. In FW25 komt dan ook de mid 00’s jeans weer terug, wordt ‘swag’ het hoofdonderwerp door de combinatie van grafische shirts en skinny jeans, en zijn gebogen naden typerend voor dit trendverhaal. FashionUnited duikt in de archieven van Acne Studios om deze trend te illustreren.

Acne Studios. Fall Winter 2024, Menswear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

New Normal

Hoe lang duurt het eigenlijk tot een modeshow of kledingstuk tot stand komt? Het is een vraag die men steeds vaker stelt. Er wordt vaker voor kwaliteit dan kwantiteit gekozen en dat merken jonge merken en ontwerpers maar al te goed. Zij trekken de aandacht door hun creativiteit op nummer één te zetten en informeren daarmee de oude rotten in het vak om hun basisontwerpen te verbeteren om een band met de consument op te bouwen.

Creativiteit komt dus op nummer één te staan. In New Normal betekent dat, dat kledingstukken worden gedeconstrueerd, worden voorzien van speels volume en dat kledingstukken af en toe beeldhouwkundige vormen aannemen. Voor dit trendverhaal zijn fluffy details en laagjes ook kenmerkend. Sacai en Diesel hebben deze trend al duidelijk in de vingers.

Sacai. Spring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight