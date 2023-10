Denim Dudes: Inclusiviteit neemt meer vrouwelijke vormen aan in SS25

Wie zich op Kingpins wilde onderdompelen in de denimtrends voor SS25, moest op de eerste verdieping zijn. Al zo’n twintig minuten voor de trendpresentatie van start ging, stroomde de seminarruimte vol goedgemutste gasten. Duidelijk is dat iedereen zin had in een potje trendwatching. En dat leek niet onterecht, want Shannon Reddy haalde drie kwartier alles uit de kast om de trends zo helder mogelijk te presenteren.

Reddy vertelde het trendverhaal, zoals we van Denim Dudes gewend zijn, aan de hand van vier hoofdstukken: Future atelier, Embody, Low-key flex en Resurgence. Het overkoepelende thema dat centraal lijkt te staan: zelfexpressie, je mag zijn wie je bent.

Future atelier

In SS25 nadert de ‘Quiet Luxury’-trend een nieuw tijdperk. ‘Quiet Luxury’ draaide dit jaar vooral om discrete en minimalistische luxe. Hierbij gaat de drager ervan uit dat “echte rijkdom” niet veel aandacht hoeft te trekken. Terughoudendheid is ook een manier om op te vallen, zo klonk het. De aanhangers van deze trend vertrouwden vooral op merken zoals The Row, Khaite, Brunello Cucinelli en Jil Sander. Zonder logo en alleen herkenbaar voor ingewijden.

In dit nieuwe tijdperk staan kwaliteit van vakmanschap, geen opvallende tierelantijntjes, inclusiviteit en hoogwaardige details centraal. Daarnaast maken de grote conglomeraten plaats voor jonge, authentieke modehuizen. In denimlooks uit zich dat in androgyne outfits met hier en daar diamanten als details en geupcyclede denim-kledingstukken. ‘Het is oké om normaal te zijn’, is hier de boodschap.

Valentino Spring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: Launchmetrics/spotlight

Coperni Spring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: Launchmetrics/spotlight

Coperni Spring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: Launchmetrics/spotlight

Embody

‘Living your best life’ is hier de boodschap die wordt overgedragen. De trend zoomt in op de proactieve aanpak van Generatie Z. Deze generatie denkt na over datgene wat hen écht gelukkig maakt en wat ze in hun leven willen bereiken. Nu het lijkt alsof ze een weg hebben gevonden in het vormgeven van de toekomst, gaan ze een stapje verder en gaan ze op zoek naar gemeenschappen die dezelfde denkwijze hebben.

De wereld staat al een tijdje in het teken van jezelf mogen en kunnen zijn, en die trend zet zich verder voort. Voorheen uitte zich dat voornamelijk in op mannen gerichte, neutrale en extra grote silhouetten. Nu neemt het meer vrouwelijke vormen aan en bevinden we ons in een Post-Barbie-tijdperk. Het uit zich in een kleurenpallet van felroze en violet, dat afwisselt met (donker) blauwe tinten.

Christian Cowan Spring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: Launchmetrics/spotlight

Diesel Spring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: Launchmetrics/spotlight

Coperni Spring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: Launchmetrics/spotlight

De wereldwijde tolerantie van zelfexpressie en de toegang tot een online wereld die eindeloos lijkt, zorgt ervoor dat men zichzelf ook daar kan ontdekken. Die futuristische, online looks worden uiteindelijk ook vertaald in het hier en nu. Looks met hele korte bovenstukken met een twist, creatieve vlakken op denim-items en uitgesneden stukken nemen de leiding.

Budapest Select Spring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: Launchmetrics/spotlight

Y/ProjectSpring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: Launchmetrics/spotlight

Y/ProjectFall Winter 2023, Ready to Wear. Credits: Launchmetrics/spotlight

Low-key flex

Low-key flex sluit mooi aan op het hoofdstuk Future atelier, maar gaat nog een stapje verder. Deze trend zet het volk aan het denken. Tegenwoordig proberen mensen hun rijkere tegenhanger bij te benen en verdrinken als het ware om de financieel elitaire groep bij te houden die in eerste instantie minder te bewijzen had, zo klonk het tijdens de trendpresentatie. Is het tijd om niet langer deel te nemen aan de eindeloze kapitalistische cyclus als men dat niet kan veroorloven, vroeg Reddy.

Luxe, en dus een groot prijskaartje, brengt een item al snel buiten het bereik van de meeste mensen en zorgt voor uitsluiting. In de huidige wereld, waar inclusiviteit belangrijker wordt, kan dat niet meer. De kledingcodes van Low-key flex luiden dan ook als volgt: kleding moet makkelijk toegankelijk zijn en een inclusieve houding uitstralen. Of het nu gaat om kleding die u al in de kast heeft hangen, een tweedehands pareltje die u heeft gevonden in de kringloopwinkel of dat ene basic T-shirt, het straalt vermindering van ongelijkheid uit. Low-key flex doet daarmee denken aan de jaren ‘90.

Blumarine Spring Summer 2023, Ready to Wear. Credits: Launchmetrics/spotlight

Blumarine Spring Summer 2023, Ready to Wear. Credits: Launchmetrics/spotlight

Resurgence

Avant Y2K maakt plaats voor Resurgence. Avant Y2K stond volledig in het teken van Generatie Z, de generatie van jongvolwassenen die nu tussen de 12 en 26 jaar oud zijn. Het mengt elementen uit de popcultuur met technische details uit het begin van de jaren 2000, waarbij futuristische details worden gemengd met retro-inspiraties. Denk aan brutale graphic T-shirts, double denim, glitters in overvloed en lowrise jeans.

Nu staat er een nieuwe garde aan ontwerpers klaar die ‘design’ opnieuw gaan definiëren. Waar Avant Y2K in de archieven van modehuizen duikt, doet Resurgence dat ook maar richten zij zich op merken zoals Sean John en Karl Kani.

Gen Z vindt de jeans opnieuw uit met oog voor details. Zo voegt het bijvoorbeeld extra zakken of ritsen toe, of snijdt een broek extra laag uit. Daarnaast zullen lichaamsfiguren duidelijk te zien zijn in de denim outfits die onder de Resurgence-noemer vallen. Een laundered jersey is tevens een item dat deze trend typeert, evenals de referenties naar de jaren ‘90 en de ‘00 middels handgeschreven merknamen.

Diesel Spring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: Launchmetrics/spotlight

Diesel Spring Summer 2024, Ready to Wear. Credits: Launchmetrics/spotlight