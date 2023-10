Denimbeurs Kingpins behoudt typerende blauwe stempel ondanks samenwerking met Messe Frankfurt

Wie op woensdag en donderdag SugarCity in Halfweg binnenliep, stapte een denim-walhalla binnen. Het was deze week weer tijd voor denimbeurs Kingpins en zoals gewoonlijk hebben alle bezoekers de onofficiële dresscode goed verstaan. Bezoekers met denim-hoofddeksels, rokken met denimslierten en zelfs een hondje met een denimjas flaneren van de garderobe richting de beursvloer terwijl zij elkaar complimenteren over hun outfits. Aan de bar in de gele zaal staan groepjes mensen druk te overleggen met een kopje koffie in de hand. Het mag duidelijk zijn dat bezoekers hebben uitgekeken naar de denimbeurs.

Hoewel de opzet van Kingpins niets veranderd lijkt (blauwe Kingpins-vlaggen bij de ingang en bij de stands, en dezelfde indeling in de zalen), heeft er achter de schermen een grote verandering plaatsgevonden. De Duitse beursorganisator Messe Frankfurt is namelijk aandeelhouder van Kingpins geworden. De twee partijen zeiden destijds dat de strategische samenwerking de ‘toekomst van de denim industrie zal versterken’.

Vivian Wang, managing director van Kingpins, vertelde in een interview eerder aan FashionUnited dat de samenwerking met Messe Frankfurt laat zien hoe belangrijk de denim industrie is. Kingpins heeft bijvoorbeeld duurzaamheidsinitiatieven en educatieve programma’s die volgens haar een nieuw publiek zouden kunnen vinden in andere sectoren. Met andere woorden: er wordt gebruikgemaakt van elkaars netwerk en kennis.

Vivian Wang: “Kingpins moet hetzelfde gevoel behouden”

Op de beursvloer zou de samenwerking tussen Kingpins en Messe Frankfurt geen gezicht krijgen. Kingpins blijft zelfstandig opereren, is voorzien van dezelfde blauwdruk en moet hetzelfde gevoel behouden, aldus Wang. “We blijven een platform voor de industrie om elkaar te ontmoeten, te netwerken en informatie en inzichten te delen.”

En inderdaad, Kingpins lijkt onveranderd. Zo’n honderd exposanten, verdeeld over drie hallen en één verdieping, stonden twee dagen lang klaar om bezoekers van informatie te voorzien, orders te schrijven en te netwerken. Ook de vintage showroom is deze editie weer aanwezig en er worden wederom diverse talks gegeven in de seminar room.

Nieuw deze editie is bijvoorbeeld de presentatie van het initiatief voor The Most Sustainable Product. Middels digitale schermen kunnen bezoekers door een bibliotheek aan stoffen en afwerkingen sliden die gebruikt zijn in de MSP-collectie. En daar lijken bezoekers geïnteresseerd in te zijn. Net na het middaguur staat er zelfs een kleine rij voor de touchscreens om de producten beter te leren kennen. Ook nieuw is het One Denim-initiatief dat is ontworpen om verspilling in de sector tegen te gaan door te laten zien dat er een scala aan looks gemaakt kunnen worden met slechts één stof.

Een van de stands in de vintage room. Credits: FashionUnited / Marthe Stroom

Een van de items uit het One Denim-initiatief. Credits: FashionUnited / Marthe Stroom

Duurzaamheid is het gesprek van de dag

Dat duurzaamheid in steeds grotere getale op Kingpins aanwezig is, bleek de vorige editie al het geval te zijn. Ook dit keer lijkt duurzaamheid het gesprek van de dag, merkt Gabriel T Magopat, Sales manager Europe van Cone Denim. “We hebben niet voor niets onze vicepresident Sustainability meegenomen”, lacht Magopat. De salesmanager loopt langs een speciale collectie denim-items die gemaakt zijn van 100 procent gerecycled katoen. Het voelt zacht, maar stevig aan. “Hier tonen bezoekers vooral interesse in en onze vintage-look-a-like collectie is ook erg populair.”

Magopat erkent dat duurzaamheid een onderwerp is dat de afgelopen jaren belangrijker wordt. “Daar moet je op in spelen en ik denk dat de denim industrie die boodschap wel heeft begrepen. Als ik zo om me heen kijk, zie ik bij iedere stand wel iéts wat ermee te maken heeft. Dat moet ook wel, want de eerste vraag die men stelt is: Is het duurzaam?”

Voor nieuwkomer Spinnova (een Finse vezelproducent) is de vraag naar duurzaamheid een uitkomst. “Wij hebben een denim product gelanceerd en dan is Kingpins the place to be”, vertelt brand director, Diana Balanescu. “We hebben natuurlijk al veel samengewerkt met andere facetten van de mode-industrie, enkel ons denimproduct is nieuw. We merken dat er veel interesse in wordt getoond.”

Verder vertelt Balanescu dat Kingpins voelt als een beurs waarbij standhouders met elkaar samenwerken en van elkaar leren. “De denim industrie is een van de meest authentieke industrieën die bestaat. Onze tijd hier [op Kingpins, red.] voelt als een leerschool in plaats van keihard verkopen. We staan hier nu om te groeien met de community, niet per se om ons product te verkopen.”

Samenwerking met Messe Frankfurt niet voelbaar op de beursvloer

Cone Denim is een echte Kingpins-veteraan en staat al op de beurs sinds Kingpins bestaat. Of Magopat een verschil merkt nu Messe Frankfurt aandelen in Kingpins heeft genomen? Nee. “Het is wellicht nog te vroeg om veranderingen te merken”, vertelt hij. “Messe Frankfurt is een oude rot in het vak. Kingpins staat op zichzelf en ik ben eigenlijk wel blij dat er geen grote veranderingen plaats hebben gevonden. Er is hier genoeg ruimte, het is goed bereikbaar en we kunnen netwerken”, vertelt hij terwijl hij de gele hal nog eens goed bestudeert.

Daarnaast heeft Cone Denim al een trouw klantenbestand opgebouwd waar ze van op aan kunnen. “Het is voor ons goed om hier te staan, ons gezicht te laten zien. Om de beurs dan compleet te vernieuwen, zou voor ons misschien niet in ons voordeel hebben gewerkt. Hier en daar hebben we wat nieuwe merken gesproken, maar of dat nu komt omdat Kingpins gebruik kan maken van het Messe Frankfurt-netwerk, is moeilijk te zeggen”, aldus Magopat. De salesmanager merkt wel dat er relatief weinig Duitse bezoekers zijn. “We hebben voornamelijk Nederlandse en Amerikaanse merken geholpen deze editie.”

Ook bij de stand van de Oostenrijkse vezelproducent Lenzing wordt geen verschil op de beursvloer gemerkt. “We zijn natuurlijk wel op de hoogte van de samenwerking”, vertelt Hayato Nishi, business development manager North-America. “Ik had verwacht dat de formaliteit van Messe Frankfurt meer merkbaar zou zijn op de beursvloer, maar dat is niet zo. Dat is niet erg, want de denim industrie is uiteindelijk heel creatief en daar past misschien ook geen ‘hele formele’ uiting bij.”

Dat de samenwerking met Messe Frankfurt geen grote veranderingen met zich meebrengt, wordt ook beaamt op de stands van Lycra en Jeanologia. “Dit is Kingpins zoals we het kennen en daar zijn wij tevreden mee”, besluit Carmen Silla, global brand & marketing director van Jeanologia.

Dit artikel tot stand gekomen in samenwerking met redacteur Marthe Stroom.