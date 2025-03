De zes belangrijkste modeconcepten voor SS26 op Texhibition Istanbul

Modeontwerpster Belma Özdemir analyseerde de 500 stands op de zevende editie van sourcingbeurs Texhibition in Istanbul. Ze richtte zich op trends, kleuren en kwaliteit, en op basis van haar bevindingen creëerde ze twee Trend Areas, elk met drie concepten. Deze zes SS26-concepten laten zien hoe fabrikanten en ontwerpers de toekomst van mode vormgeven, door niet alleen in te spelen op esthetiek, maar ook op de veranderende behoeften van de consument.

Timeless Reimagined - Een nieuwe tijdloosheid

Het eerste concept in Trend Area 1, Timeless Reimagined, borduurt voort op ‘stealth wealth’ of 'stille luxe' - een blijvende trend waarbij ingetogen elegantie centraal staat. Het gaat hierbij niet enkel om de luxueuze uitstraling van hoogwaardige stoffen (zijde, kasjmier en fluweel) maar om de functie ervan. Hierbij spelen innovaties zoals temperatuurregulerende stoffen en stoffen die kreukvrij en ademend zijn een grote rol. “Zij dragen namelijk bij aan de dagelijkse praktische kant van mode," legt Özdemir uit. De materialen die hierbij passen zijn materialen zoals bamboe en biologische katoenmixen. Het kleurenpalet van deze trend bestaat uit Dark Blue, Limed Oak, Deep Carmine, Star Dust, Sorrel Beige, Lavender Blue, Congo Brown en Dawn White.

Modeontwerpster Belma Özdemir vertelt over het concept 'Timeless Reimagined' Credits: Susan Zijp voor FashionUnited

Less is More & Beyond - Meer doen met minder

Het tweede concept in Trend Area 1, Less is More & Beyond, draait om modern minimalisme, waarbij geometrische vormen, strakke lijnen en oog voor details centraal staan. “Dit concept benadrukt eenvoud, maar dan met een twist,” vertelt Özdemir. Transparante materialen worden bijvoorbeeld gecombineerd met metallic accenten voor een eigentijdse uitstraling. De stoffen die worden gebruikt, zoals lyocell, viscose en zijde, bieden een subtiele glans en vloeiendheid in de kleding, wat zorgt voor een elegante look die geschikt is voor diverse gelegenheden. Het kleurenpalet bestaat uit zachte pasteltinten zoals Pink Flare, Cascade Green, Faded Purple, Astca Yellow en Celestial Blue.

Less is More & Beyond - Meer doen met minder Credits: Susan Zijp voor FashionUnited

Exotic Flourish - Inspiratie uit de natuur

Het laatste concept in Trend Area 1, Exotic Flourish, legt de nadruk op de connectie tussen natuur en mode. “Dit concept is een reactie op de ecologische uitdagingen waarmee de mode-industrie te maken heeft,” legt Özdemir uit. Natuurlijke kleuren en stoffen spelen hier de hoofdrol. Denk aan de kleuren van tropische planten, watertexturen en biologische materialen. Stoffen van bamboe, hennep en biologisch katoen, evenals duurzame alternatieven voor leer, zoals granaatappelschil, staan centraal. Het kleurenpallet bestaat uit Faded Purple, Wasabi, Apple Blossom, Dusty Pink, Carbon Grey, Rose Madder - allemaal geïnspireerd door de natuur. Belangrijke materialen bij dit concept zijn Tencel, Biosilk en EcoVero.

Immersive Evolving - Een ode aan digitale innovaties

Het eerste concept van Trend Area 2, Immersive Evolving, is een ode aan de impact van technologie op mode. Belangrijke stoffen bij dit concept zijn 3D-geprinte stoffen tot stoffen die uit slimme manieren om mode te maken komen, waaronder AI-gestuurde ontwerpen, digitale prints en nanotechnologie (een technologie die het mogelijk maakt te werken met deeltjes kleiner dan 100 nanometer). Ook stoffen die waterdicht of zelfreinigend zijn vallen onder dit concept. “Dit concept gaat verder dan esthetiek - zoals prints en holografische effecten: het biedt ook oplossingen voor de functionele behoeften van de moderne consument,” concludeert Özdemir.

Een voorbeeld van 'Immersive Evolving' op de beursvloer Credits: Susan Zijp voor FashionUnited

Mystical Glow - Een nieuw soort nachtmode

Mystical Glow, het tweede concept in Trend Area 2, biedt volgens Özdemir het antwoord op de veranderende levensstijl van de consument van vandaag. “Door de opwarming van de aarde verschuiven steeds meer dagelijkse activiteiten naar de avond, wat leidt tot een toenemende vraag naar nachtmode die zowel elegant als praktisch is," legt Özdemir uit. Het concept combineert de mystieke energie van de nacht, zoals te zien in de donkere glinsterende stoffen, met de praktische kant van wat de consument van dagkleding verwacht. Stoffen die hierbij passen zijn satijnen stoffen, metallic draden en stoffen die licht weerkaatsen. Kleuren die bij dit concept horen zijn Fern Green, Lunar Green, Yale Blue, Irish Coffee, Rose Madder, Regent Grey, Olive Yellow en Wasabi.

Stoffen die bij 'Mystical Glow' horen Credits: Susan Zijp voor FashionUnited

Spellbound Allure – Artistieke creativiteit en functie

Het zesde en laatste concept van de Trend Areas, Spellbound Allure, is gericht op eyecatchers met een functie, ofwel, de combinatie van creativiteit en functionaliteit. “Het concept speelt in op de wens van de consument om mode te dragen die zowel visueel indrukwekkend als praktisch is,” legt Özdemir uit. Innovatieve stoffen zoals memory foam en 3D-breisels bieden niet alleen comfort, maar geven ook een futuristisch gevoel. De texturen prikkelen de zintuigen, terwijl de kleuren van dit concept – Sun Yellow, Turquoise Blue, Pinkish Purple, Rose Madder, Silver Grey, Celestial Blue – zorgen voor een energieke uitstraling. Bij dit concept horen stoffen zoals Tencel, linnen en bio gebaseerd nylon.