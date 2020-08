Detailhandel Nederland fel gekant tegen landelijke mondkapjesplicht

Detailhandel Nederland ziet niets in een landelijke mondkapjesplicht, zo bevestigt directeur Hester Duursema tegenover het AD. De afgelopen week hadden winkels in Amsterdam en Rotterdam waar sinds woensdag een mondkapjesplicht geldt, te kampen met relatief minder klandizie. Veel winkelpersoneel ervaart het dragen van mondkapjes als onprettig, zeker met de hitte. Het handhaven van de mondkapjesregel gaat hen ook niet altijd gemakkelijk af. “Sommige mensen zetten hem op als ze worden aangesproken maar er zijn klanten die je meteen de wind van voren geven als je er iets van zegt”, aldus een medewerker van de Bijenkorf.

Duursema ziet dat ondernemers de lokale maatregelen wel begrijpen, maar ziet ook bezorgdheid over de gevolgen van de regels. Afgelopen week maakte ze een rondgang langs de winkelgebieden in Rotterdam en Amsterdam waar de mondkapjesplicht geldt. Er waren aanzienlijk minder bezoekers dan de week daarvoor. Dat heeft wellicht met de zomerse temperaturen te maken, maar “ook de mondkapjesplicht lijkt mensen weg te houden,” aldus Duursema. Dat is vooral vervelend voor kleding- en schoenenwinkels, die toch al te maken hebben met lage omzetten.

Voor winkelmedewerkers is het dragen van een mondkapje geen pretje. Bovendien vrezen zij dat klanten met mondkapjes zich onvoorzichtiger zullen bewegen. Het personeel ziet liever dat de anderhalvemeterregel strenger wordt gehandhaafd, zo meldde vakbond FNV deze week. Detailhandel Nederland is het daarmee eens. Ook vinden beide organisaties dat ondernemers en winkelpersoneel niet voor de handhaving van de regels verantwoordelijk zouden moeten zijn. Hiervoor moet volgens de FNV worden geïnvesteerd in apart personeel.

Harde resultaten van de experimenten in Amsterdam en Rotterdam zijn er nog niet, maar Detailhandel Nederland spreekt zich alvast uit tegen een landelijke mondkapjesplicht. Niet alleen vanwege de ongemakken, maar ook vanwege de lokale specificiteit van de omstandigheden. “Een landelijke maatregel zou echt disproportioneel zijn. Een winkelgebied in Friesland kun je niet vergelijken met het centrum van Rotterdam,” vindt Duursema.