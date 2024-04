Deze duurzame sneakers zijn afhankelijk van een circulaire economie, lokale productie en maatwerk

De sneakerwereld moet duurzamer. De sector werkt al jaren aan nieuwe ideeën en betere oplossingen voor innovatieve materialen, recyclingconcepten en korte toeleveringsketens om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Hier zijn enkele voorbeelden.

De mondiale markt voor duurzame sneakers werd in 2021 geschat op 7,7 miljard dollar en zal naar verwachting groeien tot 13,5 miljard dollar in 2031, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 5,7 procent tussen 2022 en 2031, blijkt uit onderzoek van Organic Market Research. Vooral consumenten in Europa en de VS hechten steeds meer waarde aan duurzamere producten. Maar als het om schoenen gaat, bevinden duurzamere oplossingen zich vaak nog in de beginfase. Bij de ontwikkeling en productie van duurzame sneakers gaat het vooral om het minimaliseren van afval, het gebruik van gerecyclede, biobased of natuurlijke materialen en het ontwerpen van recycling methoden. Deze vier merken gaan het lente/zomerseizoen 2024 in met innovatieve oplossingen.

Camper Roku: Modulair ontwerp voor duurzaamheid en maatwerk

Het Spaanse schoenenmerk Camper heeft de Roku uitgebracht, een sneaker met een revolutionair, modulair concept. Beïnvloed door de organische vormen en functionaliteit van traditionele Japanse voorwerpen, beschikt de ergonomische schoen zes verwisselbare componenten. Deze omvatten een gewatteerd voetbed, een zacht, gebreid bovenwerk, een 3D-zool, veters en een lichtgewicht buitenzool gemaakt van 51 procent gerecycled afval en bijproducten van het productieproces.

Alle componenten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden - er is geen lijm nodig. Dit heeft niet alleen voordelen op het gebied van recycleerbaarheid aan het einde van de levensduur, maar ook op het gebied van repareerbaarheid en personalisatie. Alle elementen worden namelijk als gemonteerde schoen als gedemonteerd in vier verschillende pakketten verkocht, zodat dragers de mogelijkheid hebben om hun eigen model samen te stellen en versleten onderdelen te vervangen.

De zool en bovenkant zijn via de veters met elkaar verbonden. Credits: Camper

Salomon Index.03: Recyclebaar en lichter

De derde generatie van de recyclebare Salomon Index.03 sneaker is verder ontwikkeld op het gebied van comfort en lichtheid. Dit toont eens te meer aan dat prestatie en grotere duurzaamheid elkaar geenszins uitsluiten.

Van de Index.02 tot de nieuwe Index.03 zijn een aantal verbeteringen aangebracht, waaronder het gebruik van een lichter tussenzoolmateriaal, volledig gerecycled polyester voor de tong en een efficiënter snijproces voor het bovenwerk, resulterend in een verbetering in materiaalgebruik van 40 procent afval naar slechts 26 procent middelen. Het kernconcept blijft echter bestaan: een volledig recyclebare schoen gemaakt van twee belangrijke componenten: thermoplastisch polyurethaan (TPU) voor het onderste gedeelte onder de kenmerkende rode lijn en polyester voor het bovenste gedeelte. Dit doordachte ontwerp zorgt voor een gemakkelijke demontage aan het einde van de levensduur van de schoen en bevordert zo een circulaire aanpak. De schoen kan uit elkaar genomen worden, waarbij het TPU wordt hergebruikt voor skischoenen en het polyester voor stoffen.

Een QR-code in de schoen zorgt voor het juiste recyclingproces: Als consumenten de schoen willen retourneren, scannen ze de QR-code op de tong van de schoen om hun paar te registreren, printen een verzendlabel uit en versturen het pakket gratis. Om de transportkosten zo laag mogelijk te houden, worden de schoenen ontvangen in verzamelcentra in Europa, Noord-Amerika en de regio Azië-Pacific. Daar worden ze gewassen en uit elkaar genomen voordat de afzonderlijke materialen naar lokale recycling worden gestuurd.

De rode naad op de Salomon Index.03 markeert de scheidslijn tussen de zool en het bovenwerk. Credits: Salomon

Saucony Peregrine RFG: nog meer biobased plastics

Het Amerikaanse hardloopschoenen merk Saucony maakte jaren geleden al bekend dat het in 2030 een 100 procent circulaire economie wil introduceren. Dit betekent dat Saucony dan alleen nog maar gerecyclede, organische of hernieuwbare materialen wil gebruiken. Langs deze weg heeft het bedrijf herhaaldelijk duurzamere oplossingen gepresenteerd voor de productie van sneakers. Bij het nieuwe wandelschoen model Peregrine RFG - waarbij RFG staat voor 'Run For Good' - bestaat de vulling voor 30 procent uit ethanol houdend suikerriet schuim, wat nog meer comfort biedt en de afhankelijkheid van aardolie vermindert. Saucony maakt ook gebruik van duurzamere alternatieven als het gaat om de constructie van de zool. Bij het maken van de Austin Rubber buitenzool zijn oude banden gebruikt, die de helft van het materiaal uitmaken.

De nieuwe wandelschoen van Saucony. Credits: Saucony

Veja The Aegean Project: duurzamere sneakers 'made in Europe'

Het Franse sneakermerk Veja opent een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het bedrijf met “The Aegean Project”. Concreet betekent dit dat Veja voor het eerst sneakers in Portugal laat maken voor Europa. Veja-schoenen worden sinds 2005 in Brazilië geproduceerd en worden inmiddels wereldwijd verkocht. In al die jaren heeft Veja een duurzame toeleveringsketen opgebouwd, bijvoorbeeld met biologisch katoen uit Brazilië en Peru of met natuurlijk rubber uit het Amazone-regenwoud. Met de productie in Portugal heeft het bedrijf nu een tweede verantwoorde toeleveringsketen ontwikkeld.

Veja begon in 2023 in het geheim met de productie van drie verschillende kleurstijlen van de V-90 in Portugal en heeft al meer dan 80.000 paar geproduceerd. De V-90 is gemaakt van in Portugal gelooid leer met minder kleurstoffen dan voorheen. De suède inzetstukken komen uit de EU. Ze zijn in Italië gelooid met een lager waterverbruik en zijn vrij van gevaarlijke of verboden chemicaliën. Het bedrijf maakte het nieuws pas in maart naar de beurs.