Dit waren de vijf hoogtepunten van de London Fashion Week

In een ander seizoen, in een andere tijd, zou London Fashion Week zijn overspoeld met internationale pers, inkopers, influencers en bekende mensen uit de modeindustrie. De catwalks zouden volstaan met beroemdheden en Londen zou bruisen van de feesten en evenementen voor het tweejaarlijkse mode-uitje.

Anders dan in september werden de catwalks in februari volledig digitaal getoond omdat de British Fashion Council fysieke shows, presentaties en installaties verbood: er mochten geen evenementen met publiek plaatsvinden.

Het vierdaagse evenement was dus een online aangelegenheid, waarbij de ontwerpers film als belangrijkste presentatiemiddel gebruikten. Thema's als escapisme, erfgoed en genezing liepen als een rode draad door de Fall-Winter 2021-collecties, die de tweejaarlijkse London Fashion Week omvormden tot een nieuw genderneutraal programma in plaats van uitsluitend damesmode.

Hieronder vijf hoogtepunten uit de digitale presentaties van de LFW-week:

Bora Aksu in Tate Britain

Voor FW21 voert Bora Aksu de kijker mee naar het Frankrijk ten tijde van de Revolutie, te midden van het tumultueuze landschap van oorlog, omwenteling en isolement, waarvan veel doorklinkt in de huidige tijd. De collectie is geïnspireerd op wis- en natuurkundige Sophie Germain en gaat over de effect van isolement en het vermogen om mensen tot het uiterste te drijven. Met silhouetten die geïnspireerd zijn op kleding uit het begin van de 19e eeuw, combineert Bora Aksu de mannelijke en vrouwelijke codes die het vroegmoderne tijdperk bepaalden in een spel met Germains eigen pogingen om de mannelijke normen van haar tijd te trotseren. De achtergrond van een Tate Britain (museum in Londen, red.) zonder bezoekers draagt bij aan het isolationistische landschap dat Germain gevoeld moet hebben, terwijl ook een van de belangrijkste culturele bezienswaardigheden van Londen wordt belicht, die tijdens de lockdown gesloten is en door het publiek wordt gemist.

Ahluwalia

Priya Ahluwalia won in 2021 niet alleen de Queen Elizabeth II Award for Fashion Design , maar werd ook geprezen voor haar inspanningen om de sector met haar gelijknamige label ten goede te veranderen. Het Ahluwalia-kledinguniversum voor FW21 daagt de fundamentele relatie tussen migratie en culturele expressie uit. Ondanks haast wereldwijde reisrestricties, vroeg Ahluwalia zich af op welke momenten in de geschiedenis "mensen zijn gemigreerd en dat tot een echte culturele bloei heeft geleid, wanneer de vermenging van culturen tot iets nieuws heeft geleid", vertelde ze aan i-D. Vertaald tot kledingstukken had de collectie een universele aantrekkingskracht, ondanks de subtiele verwijzingen naar erfgoed. Gestreepte gebleekte denim, een tailored corduroy two-piece en een kleurenpalet geïnspireerd op de kunstwerken van Kerry James Marshall en Jacob Lawrence vielen op in deze collectie.

Burberry's standalone presentatie voor mannen

Burberry's flagshipstore op Regent Street was omgetoverd tot een doolhof van blokken in verschillende hoogtes voor het eerste solo herenmode-uitstapje van creatief directeur Ricardo Tisci. Modellen liepen rond met rugzakken met opgerolde dekens en paraplu's, waarbij de Burberry trenchcoat vanaf de eerste glimp zijn status als kernitem bevestigde. In overeenstemming met de genderneutrale geest van LFW konden plooirokken en faux-bontjassen gemakkelijk worden vertaald naar de vrouwencollectie. Wie zou er niet willen ontsnappen naar Burberry's utopia geïnspireerd door ‘utility’-wear?

Vivienne Westwood's Punk Odyssee

Londen wordt zo vaak bejubeld als een broeinest van opkomend ontwerptalent, maar het zou niets zijn zonder pioniers zoals Vivienne Westwood. Zelfs nu Dame Vivienne haar 80e verjaardag nadert, zorgt haar passie voor duurzaamheid en nooit conformeren ervoor dat het merk nog steeds aan de top staat. Voor de herfstcollectie liet Westwood zich inspireren door het rococo schilderij Daphnis en Chloe van de Franse kunstenaar François Boucher. Meng dit met haar kenmerkende draperieën en een mode liefdesaffaire is geboren. Meer dan negentig procent van de materialen die voor deze collectie zijn gebruikt, zijn hergebruikt uit restoverschotten en bestaande stoffen om de impact op het milieu te minimaliseren.

Simone Rocha

Het is lastig voor te stellen dat Simone Rocha haar bedrijf pas 10 jaar geleden oprichtte. Met een groot aantal successen en onderscheidingen op haar palmares kan een samenwerking met H&M een keerpunt zijn voor het merk om een breder, internationaal publiek te bereiken. Niet dat ze dat nodig heeft. Het altijd viscerale, sculpturale en vrouwelijke gevoel van Rocha's collecties heeft haar veel lof toegezwaaid, en dit seizoen kreeg het een vleugje funk. De setting was een gotische kerk in de buurt van Hyde Park, waar geborduurde jurken, pofmouwen en met de hand bewerkt zijde werden afgewisseld met een bikerjack en platformschoeisel. In een interview met de New York Times vertelde Rocha dat ze zich liet inspireren door winterrozen, vanwege hun kracht en kwetsbaarheid. "Je hebt de kwetsbaarheid van de bloemblaadjes, maar ook de doornen, die me deden denken aan opstandige geesten en rebellen. Ik werkte veel met leer, dat ik in meer vrouwelijke vormen boetseerde - getailleerd en met versterkte heupen. Maar langzaam breekt dat in de hele collectie af naar een fragiliteit eronder, die bestaat uit deze geborduurde bloemen op tule."

