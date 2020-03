Dit zijn de acht finalisten van de LVMH Prize 2020

De finalisten van de LVMH Prize 2020 zijn bekend. De acht merken die op 5 juni zullen meedingen naar de internationale modeprijs zijn Ahluwalia, Casablanca , Chopova Lowena , Nicholas Daley, Peter Do, Sindiso Khumalo, Supriya Lele, and Tomo Koizumi. De winnaars werden aangekondigd op de website van de prijs en in een persbericht, dat in handen is van Vogue.

De finalisten werden gekozen uit een groep van twintig halve finalisten, die eind februari hun collectie presenteerden in een showroom aan de Parijse Avenue Montaigne, tegenover een 68-koppige jurycommissie. Delphine Arnault, vicevoorzitter van Louis Vuitton en oprichter van de prijs, zegt in het persbericht: “Dit jaar maakten de halve finalisten wederom indruk met hun creativiteit en hun toewijding aan het ontwerpen van kleding met respect voor het milieu. Wat de acht finalisten gemeen hebben is een groot talent in hun eigen werkveld en de ambitie om kennis uit te breiden.”

Een gevarieerde groep finalisten voor de LVMH Prize 2020

De groep finalisten is relatief divers: drie ervan ontwerpen mannenmode, vijf vrouwenmode. De ontwerpers zijn van uiteenlopende afkomst: Brits, Frans, Amerikaans, Bulgaars-Amerikaans, Zuid-Afrikaans (ook de nationaliteit van de vorige winnaar, Thebe Magugu ), Japans en Brits-Indiaas. Vijf finalisten zijn gevestigd in Londen; Tomo Koizumi komt voor de finale uit Tokyo, Peter Do uit New York, en Sindiso Khumalo uit Kaapstad.

Op de shortlist voor de prijs stond ook het Belgisch-Franse merk Ester Manas , voormalig winnaar van de H&M Design Award en de prijs van Galeries Lafayette op het modefestival in Hyères. Het label van ontwerpers Ester Manas en Balthazar Delepierre haalde het echter niet tot de finale van de LVMH Prize.

De finalisten zullen de komende maanden worden beoordeeld door een jury van mode-experts, onder wie Rihanna, Virgil Abloh, Stella McCartney, Clare Waight Keller, Sidney Toledano, en de CEO van LVMH, Bernard Arnault. Op 5 juni valt het beslissende oordeel.

De LVMH Prize is een aanmoedigingsprijs voor jonge modeontwerpers die ten minste twee collecties hebben geproduceerd. De hoofdprijs is 300.000 euro en een jaar lang mentorschap vanuit de prestigieuze modegroep.