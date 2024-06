Dit zijn de kleuren voor SS26 volgens WGSN

Blauw/groen (Transformative Teal), felroze (Electric Fushia), blauw/grijs pastel (Blue Aura), ambergeel (Amber Haze) en muntgroen (Jelly Mint) zijn de vijf kleuren die trendforecastingbureau WGSN, heeft gekozen in het kader van zijn Coloro-programma.

Volgens WGSN zal 2026 het jaar van de heroriëntatie zijn. Oude ideeën zullen worden omvergeworpen en het publiek zal een dringende verandering eisen in de manier waarop samenlevingen, industrieën en het milieu worden beheerd. Dit zal zich vertalen in een palet met een mix van felle kleuren die de urgentie belichamen, ongewone tinten die de natuur en de aarde symboliseren en rustgevende tinten.

Transformative Teal: het veranderen van perspectief in het licht van de klimaatcrisis

Transformative Teal Credits: WGSN

Transformative Teal voldoet aan de groeiende vraag van consumenten naar ecologische verantwoordelijkheid. Deze vloeiende samensmelting van blauw en groen verwijst naar de natuur in al zijn diversiteit, evenals naar een mentaliteit van "planet first”. Transformative Teal weerspiegelt een nieuwe benadering van biologie - organisch of synthetisch, natuurlijk of post-natuurlijk - afgestemd op wat het beste is voor de aarde.

Electric Fuchsia: het multisensorische en psychedelische antwoord op de komst van kunstmatige intelligentie

Electric fushia Credits: WGSN

Electric Fuchsia, tussen roze en paars in, roept progressieve en provocerende houdingen op en sluit aan bij het thema van WGSN van rebelse weerstand. In een context van woede en frustratie over sociale ongelijkheden biedt Electric Fuchsia een genuanceerd perspectief van een noodzakelijke lichtheid. Het geeft een gevoel van ontsnapping en herinnert aan de esthetiek van post-menselijke universums, voortkomend uit synthetische creativiteit.

Blue Aura: de aantrekkingskracht van genderinclusiviteit en trans-seizoensgebondenheid

Blue Aura Credits: WGSN

Blue Aura is een getint pastel, een blauwgrijs - sereen, rustgevend en modern. Geïnspireerd door licht en schaduw, verwijst de naam naar zijn helende kwaliteit. Het kan gelaagd of puur worden gebruikt en leent zich goed voor de trend van lichtgevend design. Het glanzende en wolkachtige uiterlijk doet denken aan biologisch afbreekbare ontwerpen die zijn ontworpen om te verdwijnen, gerecycled industrieel afval en getint gips.

Amber Haze: de zoektocht naar spiritualiteit en begeleiding naar oude wijsheid

Amber Haze Credits: WGSN

Amber Haze is een rijk en stralend geel, met een hint van groen. In een gedigitaliseerde wereld, gebaseerd op schermen en verbonden levensstijlen, nodigt Amber Haze met zijn eigenzinnige karakter uit om te vertragen en aandacht te besteden aan regenererende bronnen. Deze primitieve tint is ook geïnspireerd op de thema's aarde en levensduur. Met zijn verouderde uiterlijk, vergelijkbaar met dat van stenen en kristallen, past Amber Haze in de zoektocht naar duurzame kleuren.

Jelly Mint: de kawaii-wereld (schattig), dierbaar voor de kidult-consument (half tiener, half volwassene)

Jelly Mint Credits: WGSN

Jelly Mint is een nostalgische en speelse tint, afgestemd op het thema van ‘glimmers’ - micro-momenten van vreugde die je helpen je te heroriënteren om je kalm te voelen. De kracht van deze kleur ligt in zijn vermogen om de norm uit te dagen en te transformeren. Het versterkt de veerkracht en geeft een boost aan de mentale gezondheid. Laten we niet vergeten dat de mode van schattigheid en "cuteness", die vroeger als kinderachtig werd gezien, een van de meest invloedrijke krachten in de hedendaagse cultuur is geworden.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling door AI, bewerking en verduidelijking door Caitlyn Terra.